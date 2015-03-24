Полис ОСАГО могут «заморозить» после покупки на несколько дней

Центробанк предложил новый способ борьбы с мошенничеством в сфере ОСАГО. После покупки электронный полис начнет действовать не сразу, а через несколько дней.

Центробанк предложил ввести ограничение, согласно которому электронный полис ОСАГО начнет действовать не с момента покупки, а минимум через 72 часа. Так регулятор предлагает бороться с мошенничеством в сфере «автогражданки».

По словам представителей Банка России, сегодня нередки случаи, когда водитель, не имеющий ОСАГО, попадает в ДТП, оформляет полис ОСАГО, а лишь затем оформляет аварию. При этом на то, чтобы купить е-ОСАГО, требуется всего несколько минут.

«Самый простой пример — когда уже совершено ДТП и в этот же день водитель пытается купить электронный полис ОСАГО. Если это достаточно быстро делается и у него полис на руках, потом он через 15–30 минут заявляет о ДТП. Нам бы хотелось такого рода случаи предотвратить, сделать „период охлаждения“, но в другую сторону — 3–5 дней, не больше», — прокомментировал агентству ТАСС инициативу заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

По его словам, такое нововведение позволит сохранить рынок стабильным и предотвратить случаи «бытового» мошенничества. Исключения составят бумажные полисы ОСАГО, которые оформляются в офисе страховой компании либо же водитель сможет предъявить страховщику автомобиль для осмотра. В последнем случае и электронный полис ОСАГО начнет действовать немедленно после покупки.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) инициативу Центробанка поддержали, заявив, что мошенничество с ОСАГО растет и только в прошлом году нанесло страховым компаниям ущерб на сумму более 50 млрд рублей. Однако там затрудняются назвать точную сумму потерь из-за оформления полиса ОСАГО «задним числом», то есть уже после аварии.

Недавно Правительство России внесло в Госдуму поправки, которые делают обязательным оформление аварий по европротоколу (без участия ГИБДД) даже в случае разногласий между участниками аварии. Одновременно будут вдвое, с 50 тыс. до 100 тыс. руб., увеличены лимиты по выплате пострадавшей стороне при оформлении аварии по европротоколу.





Полисы ОСАГО могут подорожать в несколько раз. В РСА считают необходимым повысить коэффициенты в тех регионах, которые приносят страховым компаниям исключительно убытки.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС