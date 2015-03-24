Депутаты вернут гастарбайтеров за руль

Госдума приняла во втором чтении закон, позволяющий водителям из иностранных государств работать с их национальными водительскими правами. Правда, коснется это только тех стран, где русский язык признан государственным.

Госдума одобрила во втором чтении поправки к законопроекту, который позволяет иностранцам работать в России профессиональными водителями не меняя свои национальные водительские права на российские.

Правда, согласно изменениям, которые претерпел законопроект между чтениями, коснется это граждан только тех стран, где русский язык признан государственным. Таких стран на постсоветском пространстве всего две: Белоруссия и Киргизия. По мнению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, это не только облегчит иностранцам работу в России, но и простимулирует другие страны, чтобы те поощряли изучение русского языка.

По мнению некоторых экспертов и парламентариев, одобрение поправок приведет к «откату» вступившего с 1 июня в силу закона о запрете иностранцам работать в России водителям без замены национальных прав на российские.

Другие депутаты говорят о том, что вступление в силу закона привело к коллапсу в сфере перевозок. Во многих городах водителями автобусов, маршруток и такси работают именно иностранцы, которые с первого июня лишились возможности заниматься этим видом деятельности в России.

В ГИБДД неоднократно приводили статистику, что в России с каждым годом растет количество аварий, в которых виновниками и участниками становятся иностранные граждане. Эксперты говорят о том, что попытки вновь отсрочить вступление в силу закона об обязательном получении российских прав профессиональными водителями лоббирует бизнес: гастарбайтеры обходятся ему гораздо дешевле, нежели наем российских граждан.

Закон об обязательной замене национальных прав на российские для профессиональных водителей вступил в силу 1 июня 2017 года. Для того, чтобы поменять права, иностранцу необходимо сдать экзамены по упрощенной схеме (теория и площадка). Изначально закон был принят еще в 2014 году, но несколько раз вступление его в силу откладывалось.





Ранее депутаты обращались с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить киргизам работать в России по национальным водительским правам.

Фото: ИТАР-ТАСС/Интерпресс