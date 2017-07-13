Новый BMW X3 стал дешевле старого

Компания BMW Russland объявила рублевые цены на кроссовер BMW X3 нового поколения. На нашем рынке новинка будет представлена в пяти вариантах: с двумя бензиновыми двигателями (X3 xDrive20i, X3 xDrive30i), двумя турбодизелями (xDrive20d, X3 xDrive30d) и в версии M Peromance (X3 M40i).
Цена базовой версии с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. составляет 2 950 000 рублей, что на 13 тыс. руб. меньше, чем стоил предшественник в аналогичной комплектации. Правда, она будет доступна к заказу не ранее декабря этого года. Все версии оснащаются полным приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Servotronic.
Кроссовер доступен для заказа в трех линиях исполнения: xLine, Luxury Line и M Sport. После смены поколений автомобиль получил расширенный список базового оснащения и опций. Так, среди дополнительного оборудования есть система CoPilot, объединяющая функции активного круиз-контроля, системы удержания в полосе и обнаружения объектов в мертвой зоне при перестроениях.
Кроссовер построен на модульной платформе CLAR, на которой базируются все новые модели BMW. Модель X3 немного выросла в размерах, но стала легче предшественника на 55 кг. Кроме того, по заявлению инженеров баварской компании, в новом X3 им удалось добиться идеальной развесовки машины по осям (50:50).
В гамме впервые появилась версия M Perfomance. BMW X3 M40i оснащен 3,0-литровым бензиновым мотором с двойным турбонаддувом мощностью 360 л.с. До 100 км/ч машина разгоняется за 4,8 секунды, ее максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. В России BMW X3 M40i обойдется минимум в 4 040 000 рублей.
Рекомендованные розничные цены на BMW X3:
|
Модель
|
Цена, руб.
|
X3 xDrive20i (доступен с декабря 2017 г.)
|
2 950 000
|
X3 xDrive30i
|
3 270 000
|
X3 xDrive М40i
|
4 040 000
|
X3 xDrive20d
|
3 040 000
|
X3 xDrive30d
|
3 600 000
- Новое поколение BMW X3 было представлено в июне этого года в ходе специального мероприятия на американском заводе в Спартанбурге.
- Еще одна ожидаемая в России новинка от BMW — спортседан BMW M5. Он получит систему отключаемого полного привода. Модель представят осенью на автосалоне во Франкфурте, а у нас она появится уже в 2018 году.
Фото: BMW