Новый BMW X3 стал дешевле старого

Российское отделение BMW объявило цены и комплектации кроссовера X3 нового поколения. Базовая версия стала дешевле, чем предшественник.

BMW X3

Компания BMW Russland объявила рублевые цены на кроссовер BMW X3 нового поколения. На нашем рынке новинка будет представлена в пяти вариантах: с двумя бензиновыми двигателями (X3 xDrive20i, X3 xDrive30i), двумя турбодизелями (xDrive20d, X3 xDrive30d) и в версии M Peromance (X3 M40i).

Цена базовой версии с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. составляет 2 950 000 рублей, что на 13 тыс. руб. меньше, чем стоил предшественник в аналогичной комплектации. Правда, она будет доступна к заказу не ранее декабря этого года. Все версии оснащаются полным приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Servotronic.

BMW X3

Кроссовер доступен для заказа в трех линиях исполнения: xLine, Luxury Line и M Sport. После смены поколений автомобиль получил расширенный список базового оснащения и опций. Так, среди дополнительного оборудования есть система CoPilot, объединяющая функции активного круиз-контроля, системы удержания в полосе и обнаружения объектов в мертвой зоне при перестроениях.

Все версии BMW X3 оснащаются 8-ступенчатым автоматом.

Кроссовер построен на модульной платформе CLAR, на которой базируются все новые модели BMW. Модель X3 немного выросла в размерах, но стала легче предшественника на 55 кг. Кроме того, по заявлению инженеров баварской компании, в новом X3 им удалось добиться идеальной развесовки машины по осям (50:50).

Интерьер, в отличие от внешности, изменился кардинально.

В гамме впервые появилась версия M Perfomance. BMW X3 M40i оснащен 3,0-литровым бензиновым мотором с двойным турбонаддувом мощностью 360 л.с. До 100 км/ч машина разгоняется за 4,8 секунды, ее максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. В России BMW X3 M40i обойдется минимум в 4 040 000 рублей.

Объем багажника остался прежним (550 л), но спинки задних сидений теперь можно сложить в пропорции 40:20:40

Рекомендованные розничные цены на BMW X3:

Модель Цена, руб. X3 xDrive20i (доступен с декабря 2017 г.) 2 950 000 X3 xDrive30i 3 270 000 X3 xDrive М40i 4 040 000 X3 xDrive20d 3 040 000 X3 xDrive30d 3 600 000

Новое поколение BMW X3 было представлено в июне этого года в ходе специального мероприятия на американском заводе в Спартанбурге.





Еще одна ожидаемая в России новинка от BMW — спортседан BMW M 5. Он получит систему отключаемого полного привода. Модель представят осенью на автосалоне во Франкфурте, а у нас она появится уже в 2018 году.

Фото: BMW