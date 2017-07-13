В ГИБДД посчитали российский автопарк

Никто не мог прогнозировать, что автомобилизация в России будет расти такими темпами, отметил первый замминистра МВД РФ Александр Горовой. Также он отрапортовал о снижении числа аварий с погибшими и ранеными по итогам шести месяцев с начала 2017 года.

На данный момент в России насчитывается 52,5 млн транспортных средств, что явно не соответствует пропускной способности наших дорог. Об этом сообщил первый замминистра МВД РФ Александр Горовой, его слова передает агентство ТАСС. Даже десять лет назад никто не мог прогнозировать, что количество автомобилей вырастет так стремительно, и страна не была к этому готова. Категории автодорог не соответствуют такой интенсивности движения, все это требует принятия адекватных мер со стороны всех органов власти.

Также замминистра привел статистику дорожно-транспортных происшествий с погибшими и ранеными. В первом полугодии количество ДТП с погибшими и ранеными в России снизилось на 6,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Погибших в авариях стало меньше на 11%, а пострадавших — на 5,5%.

Из-за кризиса в нашей стране долго не росли продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Однако в этом году ситуация стала выравниваться. Так, в марте автомобильный рынок вырос на 9,4%, в апреле — на 6,9%, в мае — на 14,7%, а в июне — на 15%.

Статистика говорит о том, что 96% водителей боятся погибнуть в авариях, произошедших в результате столкновения двух автомобилей по вине другого водителя, но оказывается, что в половине случаев аварии, в которых погибают водители, происходят не из-за столкновений машин, а по другим причинам.

Фото: Роман Пименов/ТАСС