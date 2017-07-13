Квитанции об уплате штрафов москвичи стали получать по почте

Столичный портал «Автокод» начал информировать о погашении штрафов ГИБДД. Об этом сообщает официальный ресурс мэра и правительства Москвы.

Электронные письма о погашении штрафов ГИБДД получили уже более 5,7 тыс. пользователей. Подключить услугу можно на сайте mos.ru в разделе «Уведомления о штрафах». Как только информация об оплате поступает в ГИБДД, уведомления отправляют водителям на адрес указанной ими электронной почты. Выглядят «квитанции» следующим образом:

Также стоит учитывать один важный момент — услуга действует только для штрафов, оплаченных онлайн через «Автокод».

Кроме того, сервис рассылает водителям сообщения о новых штрафах. В них содержится полная информация о самом нарушении, сумме штрафа и приложено фото с камеры видеофиксации самого момента нарушения.

На «Автокоде» можно и погасить штраф, расплатившись с помощью банковской карты или перечислив деньги со счета мобильного телефона. Вся информация об уплате сохранена в личном кабинете пользователя, это важно, так как в случае, если деньги по каким-то причинам не дойдут до ГИБДД, пользователь сможет предоставить платежную квитанцию.

В этом году сервис «Автокод» предложит как минимум еще одну новую услугу — он будет информировать автовладельцев о погашении штрафов за неправильную и неоплаченную стоянку. Пока происходит только рассылка уведомлений о новых штрафах, выписанных службами АМПП и МАДИ, которые можно оплатить, а также обжаловать.

Портал «Автокод» запустили весной 2014 года. Кроме штрафов на портале можно узнать историю транспортного средства, а также записаться на прием в подразделения ГИБДД.

Госдума решила поднять порог задолженности по штрафам, после которого наступает запрет на выезд за границу. Сейчас это 10 тысяч рублей, а планируется довести ее до 30 тысяч рублей.

Фото: «Автокод»