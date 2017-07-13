У безработной москвички угнали суперкар стоимостью 12 млн рублей

Полиция Москвы расследует факт разбоя, в результате которого неработающая москвичка лишилась суперкара Mercedes-Benz SLS AMG стоимостью около 12 миллионов рублей.

Неработающая москвичка лишилась принадлежащего ей суперкара Mercedes—Benz SLS AMG. Свой материальный ущерб она оценила в 12 млн рублей. Само происшествие произошло еще в июне, но известно о нем стало только сегодня.

«Неработающая женщина обратилась в полицию и сообщила, что 27 июня в автосервисе на улице Волочаевской двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, мужчине, осуществлявшему продажу ее автомобиля Mercedes AMG SLS, открыто похитили у него документы и ключи от указанной машины и на ней скрылись», — заявили агентству РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД.

Суперкар Mercedes—Benz SLS AMG производился с 2010 по 2014 годы. Двухместное купе с подъемными дверями «крыло чайки» оснащалось 6,2-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью от 571 до 631 л.с. в зависимости от версии. До 100 км/ч базовый вариант купе разгоняется за 3,8 секунды, максимальная скорость равна 317 км/ч. Также существовала открытая версия с кузовом родстер.

В одном из популярных в России интернет-агрегаторов объявлений по продаже машин в настоящий момент числится менее десятка подержанных Mercedes—Benz SLS AMG. Цены варьируются от 12,5 млн до 38,2 млн руб.

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Фото: Mercedes—Benz