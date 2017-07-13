Почта потеряла чемпионский кубок Нико Росберга

Действующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг рассказал о том, что кубок за победу в первенстве прошлого года был утерян на несколько дней. Выяснилось, что виновником была почта.

Мы часто ругаем Почту России за потерянные посылки и задержки, но и в Европе, как оказалось, дела обстоят не лучше. Так, почтовые работники потеряли кубок чемпиона Формулы-1.

Действующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг во время выступления на лондонском шоу F1 Live заявил, что его кубок, полученный за победу в прошлом сезоне, был потерян на несколько дней. Этот трофей выполнен из серебра и золота и на нем выгравированы имена всех чемпионов Формулы-1 за всю историю существования первенства.

Выяснилось, что трофей потеряли во время пересылки по почте, когда отправляли обратно Росбергу из британского Гудвуда, где немец принимал участие в Фестивале скорости и демонстрировал приз.

«Этот кубок представляет для меня особую ценность, и я пережил несколько беспокойных дней в страхе, что он потерялся окончательно. Через пять дней его обнаружили, выяснилось, что его потеряли на почте. Я счастлив, что он вернулся ко мне», — заявил Росберг.

Напомним, что после выигранного в прошлом году титула Нико Росберг принял решение покинуть не только Формулу-1, но и гонки вообще. Ходят слухи о его скором возвращении и о том, что немец скучает по борьбе на трассе. Но сам Нико Росберг говорит о том, что он отлично проводит время и весь его график расписан. В эти выходные он хочет посетить Уимболдон и Гран-при Великобритании, а затем отправится в турне по Кремниевой долине в Калифорнии.

В этом году борьба за титул чемпиона Формулы-1 обострилась до предела. За обладание кубком борются уже три пилота: Себастьян Феттель ( Ferrari ), Льюс Хэмильтон ( Mercedes — AMG ) и Вальтери Боттас ( Mercedes — AMG ).





), Льюс Хэмильтон ( — ) и Вальтери Боттас ( — ). В эти выходные на трассе Moscow Raceway под Волоколамском пройдет традиционная гонка на призы журнала «За рулем». В ней примут участие самые титулованные российские спортсмены.

Фото: Mercedes—Benz