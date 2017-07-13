Лимит по европротоколу хотят увеличить с 50 тыс. до 100 тыс. рублей

Сегодня правительство рассмотрит законопроект, который увеличивает максимальное страховое возмещение по ДТП, оформленному по европротоколу, до 100 тысяч рублей, снимает ограничения на использование европротокола даже при разногласиях между участниками и дает больше возможностей фиксации дорожно-транспортного происшествия.

В Кабмине, предлагая увеличить лимит выплат по европротоколу до 100 тысяч рублей, обосновывают это тем, что участники аварии часто не могут определить размер ущерба, из-за этого на месте происшествия возникают споры. Кроме того, средняя выплата по «автогражданке» уже давно превышает 50 тыс. рублей.

В документе также предлагается в качестве альтернативного варианта оформления ДТП по европротоколу использовать мобильное приложение, которое позволит заснять транспортные средства и повреждения и передать их в автоматизированную систему ОСАГО.

В этом же документе прописано, что по европротоколу аварии могут быть оформлены даже в том случае, если у участников есть разногласия по поводу того, кто виноват в аварии. При этом сумма страхового возмещения не может превышать 100 тыс. рублей, а обстоятельства ДТП должны быть зафиксированы техническими средствами контроля или другими предусмотренными документом устройствами.

«Такие поправки действительно должны облегчить жизнь автомобилистам, чтобы люди часами не ждали, теряя время и создавая пробки на дорогах», — отметил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе обсуждения этого вопроса.

В качестве борьбы со страховым мошенничеством в ЦБ предложили ввести механизм «заморозки» полиса ОСАГО. Суть идеи в том, чтобы полис становился действительным не сразу, а через несколько дней после покупки. Нередки случаи, когда водитель уже попав в ДТП спешно оформляет полис, и лишь потом, минут через 15–30 заявляет об аварии.

Среди других недавних предложений по ОСАГО — увеличить территориальный коэффициент в убыточных регионах. Однако это вряд ли возможно, так как по подсчетам специалистов, стоимость базового ОСАГО в отдельных регионах может взлететь до 35 тыс. рублей.



Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС