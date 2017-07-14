Две новинки от Hyundai: для тех, кто любит погорячее, и для практичных людей

Компания Hyundai рассекретила две новые версии хэтчбека i30. Это хот-хэтч i30 N, ставший первым заряженным автомобилем корейской марки, и фастбек, ориентированный на более спокойную аудиторию.

Hyundai i30 N

Hyundai решила атаковать европейский рынок автомобилей гольф-класса по всем фронтам. Помимо обычных хэтчбека и универсала i30 на рынок выйдут первый хот-хэтч компании — заряженный i30 N и практичный фастбек, адресованный тем, кто желает машину с динамичным обликом без потери практичности.

Свою первую «горячую» модель из новой N—линейки Hyundai готовил три долгих года. Чтобы не ударить в грязь лицом, корейцы переманили к себе самого Альберта Бирмана, экс-главного инженера BMW M, и открыли собственный исследовательский центр на легендарном Нюрбургринге.

Hyundai i30 N

Итоговый результат на первый взгляд не особо и впечатляет. Оснащенный 2,0-литровым турбодвигателем хот-хэтч выдает 250 л.с. в стандартной версии и 275 л.с. в версии Perfomance Pack. Оба варианта доступны исключительно с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Разгон до сотни занимает 6,4 секунды у первой версии и на две десятых меньше у второй. Максимальная скорость одинакова — 250 км/ч.

Хэтчбек получил полный джентльменский набор: лонч-контроль, полностью отключаемую систему стабилизации, подвеску с регулируемой жесткостью, дифференциал повышенного трения с электронным управлением и даже активную выхлопную систему.

Hyundai i30 N

Но Бирман хитро улыбается, когда у него спрашивают, почему у i30 N двигатель оказался слабее 300 «лошадок». Мощность, как оказалось, не главное: при разработке хот-хэтча инженеры делали ставку на управляемость и «выносливость» машины на гоночном треке. Для клубных гонок и повседневной эксплуатации эффективность куда выше, нежели цифры мощности. Таким образом, вполне вероятно, что i30 сможет побороться за лучшее время на Северной петле Нюрбургринга с Honda Civic Type R, Volkswagen Golf GTI и Peugeot 308 GTi. Не зря же испытатели накатали там более 10 тыс. километров!

Еще одной новой версией стал фастбек i30, что весьма неожиданно: в массовом сегменте гольф-класса никто не предлагает сразу два варианта пятидверки, если речь не идет о хэтчбеке и универсале. У фастбека куда динамичнее внешность: у него покатая крыша с ниспадающей к задней части линией, что сделало его на 25 мм ниже хэтчбека. При этом фастбек (4455 мм) длиннее хэтча на 115 мм. Отличить фастбек от хэтчбека спереди не составляет труда благодаря иной радиаторной решетке и более агрессивному бамперу.

Hyundai i30 Fastback

В Европе фастбек будет предлагаться с литровым 3-цилиндровым турбомотором мощностью 120 л.с. и 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. Обе версии в базовом варианте идут с 6-ступенчатой механикой, а для более мощной доступна еще и 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

Что из новинок появится в России? Представители Hyundai неоднократно заявляли о том, что рассматривают возможность продаж Hyundai i30 N в России, благо дополнительная сертификация для этой модели не потребуется. А вот фастбек у нас появится вряд ли: корейцы и так продают в России i30 скорее в имиджиевых целях, а лишняя модификация лишь привнесет головной боли с ее продвижением.

Рынок «горячих» хэтчбеков гольф-класса в массовом сегменте в России отсутствует как факт: слишком уж узкая ниша, потому и машин мало. Единственные исключения — лифтбек Skoda Octavia RS да Kia cee ’ d GT . Последний «отдувался» за своих собратьев в нашем испытании на гоночной трассе «Смоленское кольцо» в компании с обычной Octavia и премиальным Audi A 3 Sedan .





да ’ . Последний «отдувался» за своих собратьев в нашем испытании на гоночной трассе «Смоленское кольцо» в компании с обычной и премиальным 3 . Обычный, «гражданский» вариант Hyundai i 30 получил высшую оценку на краш-тестах Euro NCAP . Кстати, хэтчбек у нас появится в августе, а вот универсал, вероятнее всего, в Россию так и не привезут.

Фото: Hyundai