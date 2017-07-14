Столичные власти хотят окружить МКАД недвижимостью

Вдоль Московской кольцевой автодороги планируют построить 10 млн кв. м жилой, офисной, производственной и другой недвижимости. Не встанет ли при этом автомобильное кольцо в вечных пробках?

О том, что на прилегающих к МКАДу территориях, принадлежащих столице, планируют построить 10 млн кв. м недвижимости, рассказал изданию РБК глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Новая застройка займет десятки тысяч гектаров земли как с​ внутренней, так и с внешней стороны Кольцевой автодороги на всей ее протяженности.

Дома планируют возводить высотные, в 12, 17 или 25 этажей, это будет зависеть от района. Малоэтажное строительство в этой зоне нерентабельно, полагает чиновник, для этого есть Новая Москва. В 2018 году уже появятся планы конкретных участков для строительства. Помимо домов построят также и зоны отдыха: парки, скверы, велодорожки, лыжные трассы и спортивные комплексы.

Все это строительство будет производиться в рамках реконструкции Кольцевой автодороги, которая, кстати, оценивается специалистами отрасли в 100 млрд рублей. В этом году начнется ее второй этап, будут построены 100 км новых разгонных полос и 200 км съездов, эстакад и туннелей.

Общественность настороженно отнеслась к планам столичных властей по застройке территорий вдоль МКАДа. Неясно, насколько проработан этот план, как будут организованы съезды в новые районы, и вообще, стоит ли настолько стирать границы между Москвой и Подмосковьем? Ведь в случае реализации плана МКАД окажется просто очередным кольцом внутри столицы. И что при этом будет с автомобильным движением? Застройка 10 млн кв. м недвижимости означает приток десятков тысяч машин, и даже если съезды будут организованы правильно, всегда останется риск того, что пробки будут возникать на самих съездах, например из-за аварий.

Новый проект, мягко говоря, вызывает некоторое недоумение, как и проект реновации. Чем больше мы узнаем об этом проекте, тем запутаннее кажется вся эта история. В тонкостях вопроса разбирались наши корреспонденты.

Жилое строительство всегда ведется по утвержденным планам, которые предусматривают не только дома, но и придомовые территории, скверы, бульвары и парковки. Почему же тогда в большинстве случаев возникает дефицит парковочных мест? Об этом читайте в материале «Дефицит парковочных мест во дворе: что делать».



Фото: Марина Лысцева/ТАСС