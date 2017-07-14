Jaguar E-Pace попал в Книгу рекордов Гиннесса, сделав «бочку»

Новую модель компании Jaguar — компактный кроссовер E-Pace представили накануне, но она уже успела попасть в Книгу рекордов Гиннесса, сделав фигуру высшего пилотажа в воздухе.

Jaguar E-Pace

Новый компактный кроссовер Jaguar E—Pace еще даже не поступил в продажу, а уже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Под управлением профессионального каскадера Терри Гранта автомобиль взлетел в воздух, где исполнил одну из фигур высшего пилотажа — «бочку», то есть переворот на 270 градусов по продольной оси.

Первое, что приходит в голову для сравнения, — подобный трюк из Бондианы «Человек с золотым пистолетом». Но там каскадеры выполнили эту фигуру на специально подготовленном масл-каре AMC Hornet.

Представители «Ягуара» отметили, что само по себе выполнение «бочки» на автомобиле является сложнейшим упражнением, а то, что это удалось сделать на кроссовере, «подчеркивает не только профессионализм водителя, но и маневренность самого автомобиля».

Кроссовер Jaguar E — Pace появится и в России. Мы побывали на презентации новинки и поделимся всеми секретами о ней.





— появится и в России. Мы побывали на презентации новинки и поделимся всеми секретами о ней. Jaguar уже не в первый раз попадает в Книгу рекордов Гиннесса: в 2015 году кроссовер F — Pace выполнил мертвую петлю. Кстати, за рулем той машины также был Терри Грант.

Фото, видео: Jaguar