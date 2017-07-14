Кроссовер Infiniti продали за полцены из-за ошибки в рекламе

Компания Infiniti решила, что репутация дороже денег, и продала семейной паре в США машину по цене, которая была указана в рекламе по ошибке.

Infiniti QX30

Семейной паре из США удалось купить новый кроссовер Infiniti QX30 за 17 тыс. долл., что в два раза ниже рекомендованной производителем цены. Случилось это из-за банальной ошибки в рекламе.

Американка Шерри Купер просматривала Facebook и наткнулась на рекламу нового кроссовера Infiniti QX30. Нажав на нее, она попала на специальный промосайт, где была указана цена — 17 790 долл. Переговорив с супругом, она позвонила в ближайший дилерский центр, где ей заявили, что по такой цене машину продать не могут, так как ее стоимость составляет 35 тыс. долларов без учета местных налогов и доставки.

Супруг Шерри Крис Купер позвонил в представительство Infiniti, чтобы сообщить об ошибке на сайте. Промостраница была немедленно закрыта для ее исправления. Но каково же было удивление супругов, когда через несколько часов им перезвонили из Infiniti. «Они сказали, что я могу пойти к дилеру и купить машину за указанную в рекламе сумму, — рассказала Купер изданию WDRB. — Представитель компании сказал, что репутация бренда дороже любых денег, и они компенсируют дилеру разницу в цене».

Супруги не могут поверить в свое счастье до сих пор несмотря на то, что дилер в Луисвилле уже передал им ключи и документы на машину.

В Infiniti ситуацию прокомментировали довольно сухо: «Ошибка на нашем веб-сайте исправлена».

В России Infiniti QX 30 также продается. Наш автор уже испытал кроссовер. Правда, у нас Infiniti пока не делает таких приятных для покупателей ошибок в рекламе.





30 также продается. Наш автор уже испытал кроссовер. Правда, у нас пока не делает таких приятных для покупателей ошибок в рекламе. Лучшие автомобильные ролики, которые примут участие в фестивале «Каннские львы — 2017», можно посмотреть в нашем материале.

Фото: Infiniti