Финская таможня распродает вазовскую «классику»

В 2015 году на аукционе выставили 128 российских и советских автомобилей, брошенных нелегальными иммигрантами на финско-российской границе. Сегодня таможня Финляндии в городе Салла реализует оставшиеся 22 автомобиля.

Автомобили, которые пойдут с молотка в общине Салла, скапливались с 2015 года. Пограничная служба Финляндии конфисковала более ста машин как орудие совершения преступления, поскольку их бывшие владельцы подозревались в организации незаконного въезда беженцев из России в Финляндию, сообщает inosmi.ru.

Говорят, жемчужиной нынешнего аукциона станет ВАЗ-2106, тот, что с круглыми фарами. Автомобиль почти в идеальном состоянии, на ходу. Также с молотка пойдут несколько Волг и бывшая «маршрутка» ГАЗель-3221.

В Финляндии даже есть Клуб любителей Лады, которые охотятся за старыми советскими и российскими автомобилями. Всего в нем насчитывается около 500 человек. Один из энтузиастов — Юсси Кулонен, специально едет на аукцион, чтобы стать обладателем редкого экземпляра.

Когда у него спрашивают, за что он любит советские машины, он отвечает, что у них очень простая конструкция и их легко самому ремонтировать. А вообще, ему нравится их история:

«Меня привлекает все советское. В бывшем Советском Союзе интересна как необычность системы, так и ее плановость».

У Юсси Кулонена уже есть коллекция из 40 российских автомобилей, но они больше служат украшением двора. Ездить на них нельзя: строгим экологическим нормам страны они не соответствуют, техосмотр не пройдут, их не зарегистрируют, а значит они «вне закона».

Тем не менее интерес к автомобилям у покупателей огромен, прошлым летом в Саллу съехалось около ста человек. В этот раз стоимость машин может доходить до тысячи евро. Впрочем, таможенники готовы отдать оставшиеся машины по любой цене, лишь бы очистить территорию, так что есть шанс, что последние экземпляры уйдут за гроши.

Советские автомобили отправлялись и на экспорт. Какие модели пользовались популярностью в европейских странах, рассказывает наш автор.

За рубежом не только торговали нашими машинами, но предварительно дорабатывали их и даже меняли названия на более благозвучные. Например, Москвичи предлагали в Европе под именами Scaldia и Scaldia Elite.

Фото: Википедия