Audi приостановила продажи из-за неверного расхода топлива

Компания вынуждена приостановить продажи бензиновых версий A4, A5, S4 и S5 из-за несоответствия указанного расхода топлива данным, полученным при сертификационном цикле.

Audi A4

Компания Audi приостановила в Европе продажи нескольких моделей, оснащенных новым 2,0-литровым турбодвигателем с «мягкой» гибридной установкой. Речь идет о седанах и универсалах A4, купе A5 и заряженных S4/S5.

Производитель оснастил этот двигатель «мягкой» гибридной системой, в которой обычный стартер заменен стартер-генератором. Удивительно, но это привело не к лучшей экономичности, а к увеличению расхода топлива.

«Проблема в бюрократии. При лабораторных испытаниях по циклу NEDC расход топлива на установке с „мягким“ гибридом выше на 0,2–0,3 л на 100 км, тогда как в реальных условиях эксплуатации расход, естественно, ниже, — заявил представитель компании изданию Motoring. — В тестовом цикле „мягкая“ гибридная установка попросту не задействована».

В компании говорят, что теоретически продажи можно было не останавливать, объясняя каждому клиенту, что он получает немножко не такой автомобиль, который заказывал, но это вызовет еще большую путаницу.

Представители Audi уже обратились в министерство транспорта Германии с просьбой выдать сертификат с новыми цифрами расхода топлива, но этот процесс затянулся, поэтому компания приостановила продажи вышеуказанных автомобилей в 27 странах Европы, за исключением Швейцарии.

Подобная же проблема существует и с двигателями, которые установлены в заряженные Audi S4 и S5. Однако там инженеры просто перекалибруют программное обеспечение с тем, чтобы расход топлива соответствовал заявленному. К томе же продажи этих моделей микроскопически малы, потому смысла останавливать продажи нет.

Решение Audi приостановить продажи вполне объяснимо. Несколько лет назад из-за неверно указанного расхода топлива компания Hyundai была оштрафована и вынуждена выплатить компенсации потребителям.





приостановить продажи вполне объяснимо. Несколько лет назад из-за неверно указанного расхода топлива компания была оштрафована и вынуждена выплатить компенсации потребителям. Ранее Audi оказалась под подозрением в установке на свои модели автоматических коробок передач, позволявших занижать вредные выбросы. Расследование по этому делу еще не завершено.

Фото: Audi