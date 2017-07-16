В Саратове ямы на дороге засыпали котиками. Гипсовыми

Как известно, в России есть две беды, и одна из них — дороги. Устав от ям на Технической улице Саратова, некто решил подойти к вопросу творчески и засыпал их гипсовыми котами.
Появление фотографий в группе «Типичный Саратов» социальной сети «ВКонтакте» вызвало бурное обсуждение, многие задавались вопросом: кому могло прийти в голову устранить дорожные недостатки таким способом?!
В мэрии города поспешили откреститься от произошедшего и отметили, что это лишь подтверждает тот факт, что в городе живут «креативные и одаренные люди». И тут же поспешили заметить, что огромные ямы находятся не на самой Технической улице, а на придомовой территории. В пресс-службе также попросили обратить внимание, что котики лежат поверх щебенки, то есть попытки засыпать ямы все же были.
Впрочем, после того как фото начали расходиться по интернету, коммунальщики поспешили «спасти» котиков и засыпали ямы землей. То есть в скором будущем у гипсовых котиков снова может появиться работа по спасению колес и подвески проезжающих автомобилей.
- В этом году в нормативное состояние приведут более 4 тыс. км дорог в 36 регионах России. А к 2025 году, как обещают в Минтрансе, нормативам будут соответствовать 85% дорог городских агломераций.
- К сожалению, у посетителей рок-фестиваля «Нашествие» не было запаса гипсовых котиков. Потому, чтобы выбраться с парковки, которая превратилась в трассу для трофи-рейдов, им пришлось обращаться к местным трактористам. По некоторым данным, предприимчивые местные жители заработали на этом до 500 тыс. руб.
Фото: «Типичный Саратов» в ВК