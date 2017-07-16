В Саратове ямы на дороге засыпали котиками. Гипсовыми

Необычный подход к борьбе с плохими дорогами проявили в Саратове. Здесь на одной из улиц ямы засыпали гипсовыми статуэтками котов.

«Типичный Саратов» в ВК
«Типичный Саратов» в ВК

Как известно, в России есть две беды, и одна из них — дороги. Устав от ям на Технической улице Саратова, некто решил подойти к вопросу творчески и засыпал их гипсовыми котами.

Появление фотографий в группе «Типичный Саратов» социальной сети «ВКонтакте» вызвало бурное обсуждение, многие задавались вопросом: кому могло прийти в голову устранить дорожные недостатки таким способом?!

В мэрии города поспешили откреститься от произошедшего и отметили, что это лишь подтверждает тот факт, что в городе живут «креативные и одаренные люди». И тут же поспешили заметить, что огромные ямы находятся не на самой Технической улице, а на придомовой территории. В пресс-службе также попросили обратить внимание, что котики лежат поверх щебенки, то есть попытки засыпать ямы все же были.

«Типичный Саратов» в ВК
«Типичный Саратов» в ВК

Впрочем, после того как фото начали расходиться по интернету, коммунальщики поспешили «спасти» котиков и засыпали ямы землей. То есть в скором будущем у гипсовых котиков снова может появиться работа по спасению колес и подвески проезжающих автомобилей.

  • В этом году в нормативное состояние приведут более 4 тыс. км дорог в 36 регионах России. А к 2025 году, как обещают в Минтрансе, нормативам будут соответствовать 85% дорог городских агломераций.

  • К сожалению, у посетителей рок-фестиваля «Нашествие» не было запаса гипсовых котиков. Потому, чтобы выбраться с парковки, которая превратилась в трассу для трофи-рейдов, им пришлось обращаться к местным трактористам. По некоторым данным, предприимчивые местные жители заработали на этом до 500 тыс. руб.

Фото: «Типичный Саратов» в ВК

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Комментарии (16)

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-1

Нужна четкая мотивация почему стране не нужны авторемонтники, дорожные рабочие ,почему надо закрыть все ДРСУ, почему надо переквалифицировать дорожных рабочих в 3D дизайнеры тех же автомобильных систем и узлов. И наоборот нужно упразднить всех автомехаников, все ремонтные мастерские и всех таких как я умельцев , что перебрал и собрал новые Жигули (два года коту под хвост, да на ходу,да ТО и ОСАГО , да Lada Nova, да эксперимент удачный... но лучше б я купил грузовой Ларгус ) на даче, на коленке, в гараже. Автомобили должны быть долгоиграющие и дороги прочные , чтобы не плодилась вся эта мишура бездельников самоучек дублирующих и дополняющих ...вместо разработки чего-то нового сверхзвукового....супер современного. У нас не должно быть починяльщиков , пусть будут только мусорщики и переработчики. Мужская сила все таки в голове, в мозгах и в творчестве, кто лучше нас изобретет ...так что котиками это правильно ! Именно самое оно, котиками и нужно было !

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0
Александр П

уж слишком много перемен и изменений ...а дизайн, конструкция —все должно делаться на века — тогда не нужно будет чинить и ремонтировать, и тогда займутся инновациями ,а не починяльщики

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0

Lumi, идите сюда!
Расскажите нам еще раз о пользе «Платона»! 

Путриоты, ну расскажите, что же произошло? А то мы «с колен встали», а ямы на дорогах котиками заделываем?

Может, пора тушками путриотов заделывать начать?
Вас много и вас не жалко:)

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-7
Каплан Илья

Глава Саратова Валерий Сараев утвердил ведомственную программу «Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Саратова» на 2017 год.

Перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2017 году в г. Саратов (435,7 млн.руб)

Наименование объекта — Площадь проезжей части, кв. м

Автодорога на Усть-Курдюм (от ул. Федоровской до моста через р. Гуселку) — 62200
Просп. им. 50 лет Октября (от ул. Тракторной до Делового туп.) — 22500
Просп. Строителей (от ул. Песочной до ул. им. Шехурдина А.П.) — 9500
Ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Челюскинцев до ул. им. Радищева А.Н.) — 12258
Ул. Астраханская (от ул. Шелковичной до ул. Большой Казачьей) — 20366
Мурманский пр. (от ул. Соколовой до ул. Большой Горной) — 3375
Ул. Университетская (от ул. Большой Казачьей до ул. Соколовой) — 9853
Ул. Крымская (от Ново-Астраханского шоссе до просп. Энтузиастов) — 18654
Ул. им. Тархова С.Ф. (от ул. Перспективной до ул. Топольчанской) — 18033
Ул. Аткарская (от ул. 2-й Садовой до путепровода) — 3414
Ул. им. Серова А.К. — 4000
Ново-Астраханское шоссе (от ул. Политехнической до поворота на Кумысную поляну) — 37400
Ул. Танкистов (от ул. Соколовой до ул. им. Академика Навашина С.Г.) — 13414
Ул. Беговая (от ул. Политехнической до ул. Большой Садовой) — 1000
Площадь у автовокзала — 10000
2-й Станционный пр. (от ул. Астраханской до ул. Дегтярной) — 1985
Ул. им. Пугачева Е.И. (от ул. Рабочей до ул. Советской) — 2117

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+2
Edison

Ул. Московская (от ул. им. Горького А.М. до Набережной Космонавтов) — 8456
Ул. Авиастроителей (от ул. им. Орджоникидзе Г.К. до просп. Энтузиастов) — 5200
Ул. им. Орджоникидзе Г.К. (от ОАО «Саратовгаз» до ул. им. Чернышевского Н.Г.) — 6500
Ул. Парковая — 6960
Ул. Тульская (от ул. Химической до ул. Прудной) — 8000
1-й Тульский пр. (от ул.Азовской до ул. Тульской) — 4073
2-й Совхозный проезд (от ул. Химической до ул. Лесной) — 4314
Фруктовый пр. (от Ново-Астраханского шоссе до ул. Тульской) — 6749
Ул. Химическая — 7483
Ул. им. Маркина Н.Г. (от ул. Ново-Астраханского шоссе до пос. Тепличного) — 12484
Ул. Прудная (от ул. Тульской до дома № 2а) — 1500
Ул. Лесная (от ул. им. Маркина Н.Г. до ул. Парковой) — 3644

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности (389 млн руб)

Строительство автомобильной дороги районного значения с комплексным благоустройством по проспекту Героев Отечества в жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова (III этап)
Строительство автомобильной дороги по ул. им. Академика Н.Н. Семенова и ул. им. Кузнецова Н.В. в жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова (III этап)

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+3
Edison

Мне очень нравится фамилия главы. Она в полной мере отражает нынешнее состояние когда-то очень красивого города.

Я так понимаю, вы решили пойти по пути Едра: написать много красивых циферок, чтобы на следующий день о них забыть?

Я думаю, многим жителям Саратова знакома улица Сокурский Тракт.
Вот она еще лучше, чем фамилия главы отражает состояние города, показывает общее состояние Саратовских дорог.

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0
Edison

Бесполезные цифры. Такие можно понаписать за последние 10 лет, чуть ли не на каждые полгода, только вот что толку, если больше половины не реализованно, а то что реализованно сделано тяп-ляп.
Вся эта писанина нужна только для того, чтобы эти деньги перевести из бюджета по карманам

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0
Edison

И к чему все эти данные?Главное не сколько сделают,а как,а вот с этим как раз и проблема.

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+1
Каплан Илья

Владимир Моисеенко, руководитель пресс-службы администрации Саратова: «Спецслужбы дорогу починили, все ямы на данном участке заасфальтировали».

По словам Моисеенко, засыпанные гипсовыми котиками ямы располагались не на тротуаре или проезжей части, а с торца многоэтажки, где местные жители оставляют свои машины. Как и писали в сетях, кто то из местных так обустроил парковку возле дома.

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+2
Каплан Илья

Каплан, вам что остатки мозга удалили? Так сходите за новым к Гудвину! :))) Одному персонажу помогло...
:)))

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0
Рыжий Леонид

Фууу.... едросс...
отойдите все от него — воняет...

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0
Каплан Илья

а чем вам котики не нравятся ?

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0

А [у нас не ругаются] дураку спички? А нашему народу, хорошие дороги, что ребенку спички, сразу наровят или себе, или другим голову расшибить... Поэтому...
Деньги на ремонт не выделять, как нибудь перебьются понторезы, а все средства на увеличении пенсии! Вот это было бы дело, а не в кабриолетах с ветерком разъезжать!)

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0

«В этом году в нормативное состояние приведут более 4 тыс. км дорог в 36 регионах России. А к 2025 году, как обещают в Минтрансе, нормативам будут соответствовать 85% дорог городских агломераций.» Котиками засыпят? Обещать можно все что угодно,через год обещалкиных и искать не найдешь.

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-8
Сергей

весь автодор тут пасется вместо работы? «У наших дорожников давно назрела серьезная проблема — нам мало качественно провести ремонт дорожного полотна, необходимо его еще сохранить. Причем не от морозов и оттепелей или перегруженных самосвалов, а от коллег-сетевиков.»

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0