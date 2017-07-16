В Саратове ямы на дороге засыпали котиками. Гипсовыми

Необычный подход к борьбе с плохими дорогами проявили в Саратове. Здесь на одной из улиц ямы засыпали гипсовыми статуэтками котов.

«Типичный Саратов» в ВК

Как известно, в России есть две беды, и одна из них — дороги. Устав от ям на Технической улице Саратова, некто решил подойти к вопросу творчески и засыпал их гипсовыми котами.

Появление фотографий в группе «Типичный Саратов» социальной сети «ВКонтакте» вызвало бурное обсуждение, многие задавались вопросом: кому могло прийти в голову устранить дорожные недостатки таким способом?!

В мэрии города поспешили откреститься от произошедшего и отметили, что это лишь подтверждает тот факт, что в городе живут «креативные и одаренные люди». И тут же поспешили заметить, что огромные ямы находятся не на самой Технической улице, а на придомовой территории. В пресс-службе также попросили обратить внимание, что котики лежат поверх щебенки, то есть попытки засыпать ямы все же были.

«Типичный Саратов» в ВК

Впрочем, после того как фото начали расходиться по интернету, коммунальщики поспешили «спасти» котиков и засыпали ямы землей. То есть в скором будущем у гипсовых котиков снова может появиться работа по спасению колес и подвески проезжающих автомобилей.

В этом году в нормативное состояние приведут более 4 тыс. км дорог в 36 регионах России. А к 2025 году, как обещают в Минтрансе, нормативам будут соответствовать 85% дорог городских агломераций.





К сожалению, у посетителей рок-фестиваля «Нашествие» не было запаса гипсовых котиков. Потому, чтобы выбраться с парковки, которая превратилась в трассу для трофи-рейдов, им пришлось обращаться к местным трактористам. По некоторым данным, предприимчивые местные жители заработали на этом до 500 тыс. руб.

Фото: «Типичный Саратов» в ВК