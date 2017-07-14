На этот раз под сервисную кампанию попали модели Патриот, Пикап и Карго. В отзыв, по сути, объединены три причины возможных неисправностей.

УАЗ объявляет о добровольном отзыве 70 761 автомобилей УАЗ Патриот, Пикап, Карго, приобретенных с марта 2014 г. по июль 2017 года. В этих машинах могут быть неправильно уложены жгуты проводов датчика кислорода . Во время посещения дилерского центра на автомобилях клиентов будет проверен этот параметр.

Кроме того, в 70 255 автомобилях тех же моделей, реализованных с марта 2014 г. по июль 2017 г., проверят правильность прокладки трубок сцепления , что на заводе также могли сделать некорректно.

Третьим пунктом отзыва станут неправильно установленные тормозные шланги . Этот параметр проверят у 8563 автомобилей Патриот, Пикап и Карго, реализованных с марта 2014 г. по июль 2017 г.

Всех владельцев заранее уведомят об отзыве, но они и сами могут сверить VIN-код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на бесплатный ремонт.

Это уже третий отзыв УАЗов за текущий месяц — сначала под сервисную кампанию попали 11 068 дефектных Хантеров. Причина — некачественные нагнетательные шланги гидроусилителя рулевого управления.

Буквально на следующий день отозвали 70 тысяч Патриотов, Пикапов и Карго — на этих автомобилях проверят тормоза и корректность работы электрооборудования.

Фoто: Сергей Бобылев/ТАСС