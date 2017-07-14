УАЗ объявляет о добровольном отзыве 70 761 автомобилей УАЗ Патриот, Пикап, Карго, приобретенных с марта 2014 г. по июль 2017 года. В этих машинах могут быть неправильно уложены жгуты проводов датчика кислорода. Во время посещения дилерского центра на автомобилях клиентов будет проверен этот параметр.
Кроме того, в 70 255 автомобилях тех же моделей, реализованных с марта 2014 г. по июль 2017 г., проверят правильность прокладки трубок сцепления, что на заводе также могли сделать некорректно.
Третьим пунктом отзыва станут неправильно установленные тормозные шланги. Этот параметр проверят у 8563 автомобилей Патриот, Пикап и Карго, реализованных с марта 2014 г. по июль 2017 г.
Всех владельцев заранее уведомят об отзыве, но они и сами могут сверить VIN-код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на бесплатный ремонт.
- Это уже третий отзыв УАЗов за текущий месяц — сначала под сервисную кампанию попали 11 068 дефектных Хантеров. Причина — некачественные нагнетательные шланги гидроусилителя рулевого управления.
- Буквально на следующий день отозвали 70 тысяч Патриотов, Пикапов и Карго — на этих автомобилях проверят тормоза и корректность работы электрооборудования.