«Угнать за 60 секунд»: в Москве за ночь украли 13 люксовых иномарок

Банда угонщиков совершила налет на один из автоломбардов в столице. Добычей преступников стали дорогие машины, стоимость каждой из которых составляет несколько миллионов рублей.

Дерзкий налет, который был совершен в Москве в минувшие выходные, можно сравнить с сюжетом известного фильма, в котором банда угонщиков в течение суток похитила несколько десятков дорогих автомобилей.

Ограбление наверняка долгое время готовилось. В самом автоломбарде угонщики не встретили практически никакого сопротивления: на защиту чужой собственности встал единственный пожилой охранник. В итоге, как сообщает телеграм-канал Mash, его связали, и в таком состоянии он пробыл до утра, пока на место преступления не прибыли сотрудники правоохранительных органов, вызванные представителем компании.

Добычей угонщиков стали 13 дорогостоящих иномарок, каждая ценой 3–4 миллиона рублей. В числе угнанных четыре Mercedes—Benz, включая по одному GL и ML, Porsche Panamera, два Infiniti QX56, BMW X5 и X6, Audi A8 и A7, Toyota Land Cruiser и Range Rover.

В настоящее время полиция ищет угонщиков и похищенные автомобили.

Угоны, в том числе с разбоем, дорогих иномарок в Москве не редкость. Так, на прошлой неделе неработающая москвичка лишилась суперкара Mercedes — Benz SLS AMG стоимостью 12 млн руб.





— стоимостью 12 млн руб. Около минуты понадобилось преступникам в США, чтобы угнать из дилерского салона новенький Dodge Challenger SRT Hellcat . Причем машину даже не заводили.

Фото: Luxury car rentals club