Honda показала конкурента Тойоты Камри. Появится ли он у нас?

Компания Honda представила седан Accord десятого поколения. Машина не имеет ничего общего с предшественником — ее можно назвать самой технологичной моделью Honda.

Honda Accord

Компания Honda, судя по всему, полностью вышла из застоя, в котором находилась несколько лет. Сначала современный CR-V, потом яркий Civic, а теперь и новый Accord, который полностью преобразился.

Ничего общего с предшественниками модель десятого поколения не имеет. Судя по всему, японцы решили не пытаться сделать прямого конкурента Toyota Camry, а сориентировать Accord на более молодую аудиторию.

Внешне машина выглядит очень симпатично. Новая фирменная передняя часть, которая потом перекочует на другие модели марки, длинный капот, короткая задняя часть и, самое главное, ниспадающая крыша. В «премиуме» такую машину точно назвали бы «четырехдверное купе»!

Honda Accord

За счет применения более легких материалов масса кузова Аккорда снизилась примерно на 50 кг, автомобиль стал чуть короче, ниже, но шире. Увеличилась колесная база (+54 мм). Пространство для мог между рядами сидений выросло на 51 мм, сами сиденья установлены ниже, так что покатая крыша не должна доставлять больших неудобств рослым пассажирам.

В салоне машина стопроцентно узнаваема, хотя и здесь Honda постаралась идти в ногу со временем. У информационно-развлекательной системы с 8-дюймовым экраном всего две «физические» рукоятки, обычными «крутилками» оснащен и блок климат-контроля, а вот остальными функциями придется управлять через тачскрин.

В салоне центральным элементом стал большой экран информационно-развлекательной системы

Инженеры Honda по полной «упаковали» новый Accord современными технологиями: проекционный экран, вентилируемые передние сиденья, активная система шумоподавления с тремя микрофонами в разных местах салона. Естественно, седан получил и новые электронные системы помощи водителю: активный круиз-контроль, системы слежения за разметкой и экстренного торможения перед препятствием.

Подвеска получила адаптивные амортизаторы. Водитель нового Аккорда сможет выбрать режим управления откликом педали газа, переключения передач и системы стабилизации (Econ, Normal, Sport).

Седан отныне будет оснащаться исключительно турбированными двигателями. Базовым станет 1,5-литровый мотор мощностью 192 л.с., а более мощная версия получит 2-литровый агрегат от Honda Civic Type R, дефорсированный до 252 л.с. С первым мотором будут доступны 6-ступенчатая механическая коробка передач и вариатор, второй агрегатируется исключительно с 10-ступенчатым автоматом.

Двухлитровый двигатель оснащается только 10-ступенчатым «автоматом»

Появится ли новый Accord у нас? Напомним, продажи большинства моделей Honda были свернуты в 2015 году, у нас остались лишь кроссоверы CR—V и Pilot. В российском офисе компании уклончиво отвечают на этот вопрос: дескать, время и рынок покажут. Но тот факт, что многие компании возвращают к нам свои модели, которые прекращали продавать, оставляет надежду, что и стильный Accord может появиться в салонах российских дилеров.

А вот Toyota Camry , которая также полностью обновилась совсем недавно, в России появится однозначно. В российском офисе не называют даты, но, по слухам, до нас она доберется в середине следующего года.





, которая также полностью обновилась совсем недавно, в России появится однозначно. В российском офисе не называют даты, но, по слухам, до нас она доберется в середине следующего года. Новинок в D —классе на российском рынке не так много. Одна из последних — китайский седан Lifan Murman . Наш автор уже успел познакомиться с автомобилем и сделать первые выводы.





Фото: Honda