В Правила дорожного движения внесены очередные изменения. Теперь там появятся новые знаки, которые ограничат въезд транспорта в соответствии с экологическим классом.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее очередные изменения в ПДД. Самые важные из них: теперь местные власти смогут ограничивать въезд неэкологичного транспорта в населенные пункты или их отдельные районы, устанавливая соответствующие знаки.

Так, в ПДД появятся знаки особых предписаний «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства», новые термины. Внести в ПДД такие знаки предложил Минтранс России: законопроект с соответствующими поправками появился в 2014 году.

Такие знаки будут ограничивать проезд транспорта в зависимости от его экологического класса

Кроме того, в ПДД будут внесены понятия, соответствующие дорожные знаки и разметки, касающиеся гибридных автомобилей и электромобилей. В первую очередь это сделано для обозначения мест зарядки электромобилей и обозначения соответствующих мест для парковки. Ранее власти Москвы говорили, что ждут изменения законодательства, так как зачастую электромобиль не может подъехать к зарядной станции из-за того, что предназначенное для него парковочное место уже занято машиной с обычным двигателем внутреннего сгорания.

Из-за сложностей с обустройством пешеходных переходов через трамвайные пути они были отнесены в часть ПДД, в которых описываются термины «разделительная полоса» и «островок безопасности».

Маршрутным транспортным средствам в зоне действия знаков «Остановка запрещена» можно будет останавливаться только на обозначенных знаками остановках.

На парковках появятся отдельные места для электромобилей. Расположены они будут рядом с зарядными станциями

Наконец, после вступления поправок в силу, выезжать на дорогу на велосипеде можно будет только с 14 лет, при этом сопровождающему взрослому запрещено двигаться по тротуару. Молодым велосипедистам, которым еще не исполнилось 14 лет, разрешается передвигаться по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым. Эти изменения приведут к разделению детей и сопровождающих их взрослых. Внесёнными в Правила изменениями разрешается движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.

Все новые изменения в ПДД вступят в силу с 1 июля 2018 года — за исключением ограничения движения грузового транспорта в зависимости от его экологического класса, они вступят в силу 1 июля 2021 года.

Последние поправки в ПДД касались правил перевозки детей в автомобилях. Они вступили в силу 4 июля этого года.





По данным Роспотребнадзора, автомобили в городах загрязняют воздух больше, чем предприятия. Правда, связано это с тем, что крупные мегаполисы России вывели промышленные объекты за границы городов.

Фото: Антон Денисов/ТАСС, Минтранс России, Daimler