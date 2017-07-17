Путин не позволит задирать цены на бензин. А снижать их нецелесообразно

Вместе с тем правительство эффективно использует механизм господдержки. Об этом глава государства рассказал на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

Российские власти не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены, но и не будут искусственно занижать. Как завышение, так и занижение цен на топливо вредно отражается на экономике, заявил Владимир Путин. Он ответил на вопрос работников предприятия, почему стоимость бензина в России — крупнейшей нефтедобывающией стране — растет, в то время как цены на нефть во всем мире падают. Президент объяснил, что в условиях рынка государство не может сдерживать рост цен, так как у жителей соседних стран будет соблазн приезжать к нам и скупать дешевый товар. Тогда придется установить «железный занавес». Поэтому цены, в принципе, должен регулировать сам рынок.

«Eсли мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень», — отметил Путин.

Тем не менее в определенные сезоны для некоторых потребителей власти устанавливают цены на более низком уровне. Например,для сельхозпроизводителей в период уборочной и посевной кампаний. То есть правительству удается обеспечивать механизм поддержки в нужное время, отметил президент.

А вообще проблема решается не искусственным регулированием цен на энергоносители, а повышением благосостояния населения и уровня их зарплат.

Недавно глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в очередной раз высказала идею, что было бы справедливо включить транспортный налог в стоимость бензина, как это сделано во многих странах.

Изготовителей и продавцов хотят наказывать за некачественное топливо. Штраф для нарушителей может составить до 300 тысяч рублей. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму в июне.



Фото: Михаил Метцель/ТАСС