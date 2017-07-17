Путин не позволит задирать цены на бензин. А снижать их нецелесообразно

Вместе с тем правительство эффективно использует механизм господдержки. Об этом глава государства рассказал на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

Российские власти не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены, но и не будут искусственно занижать. Как завышение, так и занижение цен на топливо вредно отражается на экономике, заявил Владимир Путин. Он ответил на вопрос работников предприятия, почему стоимость бензина в России — крупнейшей нефтедобывающией стране — растет, в то время как цены на нефть во всем мире падают. Президент объяснил, что в условиях рынка государство не может сдерживать рост цен, так как у жителей соседних стран будет соблазн приезжать к нам и скупать дешевый товар. Тогда придется установить «железный занавес». Поэтому цены, в принципе, должен регулировать сам рынок.

«Eсли мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень», — отметил Путин.
Тем не менее в определенные сезоны для некоторых потребителей власти устанавливают цены на более низком уровне. Например, для сельхозпроизводителей в период уборочной и посевной кампаний. То есть правительству удается обеспечивать механизм поддержки в нужное время, отметил президент.

А вообще проблема решается не искусственным регулированием цен на энергоносители, а повышением благосостояния населения и уровня их зарплат.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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Комментарии (12)

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«Президент объяснил, что в условиях рынка государство не может сдерживать рост цен, так как у жителей соседних стран будет соблазн приезжать к нам и скупать дешевый товар.» — а гарант не сказал, что плохого в том, что к  нам будут приезжать и покупать у нас наш товар и оставлять свои деньги у нас в России?

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0
Слава

«Плохо» то, что денежка не ему и его друзьям пойдет.
Элементарно же;)

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0

Как только в России повысился в цене бензин, топ менеджеры Роснефти огребли нехилые бонусы. Значит дело не в мировой цене на нефть....

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0

В. Путин:

«Я обещаю обещать!
С одной стороны нельзя не признать, с другой стороны нельзя не согласитья...
Так о чем это я? А, да, а вы знаете, что на Украине...»

Противно.

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+7
Каплан Илья

О-о... глядика, и инвалид умственного труда явился не запылился!)

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-5
Безымянный

Ну здравствуйте, одноразовый безымянный проплаченный путриотический ВАзофил:)

Отмазывайте своего немощного Путина. Попкорном я запассся)

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0
Каплан Илья

Убогий!)) В конуре, где ты сидишь, кошка сзади пройдет так ты в штаны наложишь, диванный воин!)))

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0
Безымянный

Эх, Борисыч, вы настолько ленитесь прятать «культуру речи», что ваши уши из этого «безымянного» за километр видно:)))
За что вам только деньги платят, кое-какер вы наш;)

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0
Каплан Илья

Да куды нам, с вами, чморишниками ровняться? Маму собственную, до смерти зачморил? Теперь силу почуял и решил в интернеты податься?)

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0

Ничего путного Путин не ответил. Значит, из чего складывается розничная цена бензина? Цена нефти + стоимость ее переработки + акцизы/налоги + маржи производителя, оптовика и АЗС. В этой сумме вес первой части невелик, но, тем не менее, сумма все равно должна ходить вверх-вниз вместе с ценой нефти. Ну, хоть чуть-чуть. Очевидно, что остальные составляющие с ней не связаны и, стало быть, вся цепочка просто внаглую потихоньку накручивает себе маржу. Может ли государство повлиять на бизнес? Легко! Вот в Черногории, например, литр топлива реально «дышит» вслед за нефтью. Почему? Очень просто: власти законодательно определяют розничную цену топлива, единую для всех сетей АЗС, не беспокоясь о нерыночности этого механизма. Ничего, между прочим: ни дефицита, ни очередей. А конкурируют АЗС между собой доп. услугами, продажей сопутствующих товаров, кафешками и т.п.

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+3
Воробьев-Обухов Алексей

Согласен. В соседней Беларуси тоже на ВСЕХ АЗС ОДИНАКОВЫЕ цены, а дефицита никакого нет. Так что наш «гарант» опять какую-то ерунду сморозил.

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+3
Безымянный

Ну кое что в его ерунде абсолютно достоверно, а именно фраза: государство не может сдерживать рост цен.
Так и есть, а то новую дачу будет строить не на что, да и за учебу отпрысков в америке платить же надо.

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0