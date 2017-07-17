Модель четвертого поколения появится в продаже в России в августе этого года, цены будут начинаться от 669 900 рублей. Нашим покупателям предложат шесть комплектаций автомобиля.

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Сегодня во всех дилерских центрах на территории России стартовал прием заказов на новый, официальные продажи которого запланированы на 1 августа. Всего производитель предлагает шесть уровней и десять вариантов комплектаций. Моторов, как и у нового Соляриса, у Рио будет два — новый 1,4 Kappa MPI, мощностью 100 л. с., и обновленный 1,6 Gamma MPI,мощностью 123 л. с. Они могут агрегатироваться с 6-ступенчатыми механической или автоматической коробками передач.

Уже в начальной комплектации Classic новый Kia Rio хорошо оснащен. За 669 900 рублей покупатель получит автомобиль с двумя подушками безопасности, ABS и ESC, интегрированной системой активного управления шасси VSM, ассистентом старта на подъеме НАС, системой предупреждения об экстренном торможении ESS, системой контроля давления в шинах, складными (в пропорции 60/40) задними сиденьями, кондиционером, регулировкой водительского сиденья по высоте, передними электростеклоподъемниками, обогревом и электроприводом наружных зеркал, электроусилителем руля, 15-дюймовыми стальными дисками и аудиоподготовкой с 4 динамиками. Не обошлось и без системы экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС, которая стала непременным атрибутом всех новых автомобилей, выпускаемых в обращение на территории России. Стоит отметить, что Kia Rio предыдущей генерации в аналогичной комплектации стоит на 19 тыс. рублей дешевле.

Комплектация Comfort представлена в четырех различных исполнениях. С мотором 1,4 и механикой автомобиль обойдется в 729 900 рублей (769 900 рублей с автоматом), а с двигателем 1,6 MPI — 754 900 или 794 900 рублей соответственно.

За топовую версию Premium попросят 989 900 рублей (в «старом» автомобиле она обходилась на 47 тыс. рублей дешевле). В самую насыщенную комплектацию, кроме всего того, чем богаты предыдущие версии, входят 16-дюймовые колесные диски, светодиодные задние фонари оригинального дизайна, отделка сидений искусственной кожей, система бесключевого доступа Smart Key и система автоматического открывания багажника.

На российском рынке автомобиль также доступен в комплектациях Classic Аудио, Luxe и Prestige по ценам от 704 900 рублей, 779 900 рублей и 899 900 рублей соответственно.

Напомним также, что габариты Киа Рио составляют (длина/ширина/высота,мм): 4400x1740x1470, колесная база — 2600 мм. По данным производителя, топлива новый Rio с двигателем 1,4 и механикой расходует в смешанном цикле 5,7 л/100 км, с тем же мотором и автоматом — 6,4 л. С двигателем 1,6 л и МКП — 6 л/100 км в комбинированном цикле, с автоматом — 6,6 л/100 км.

На Rio действует стандартная гарантия Kia — пять лет или 150 тыс. км пробега.

Автомобиль выпускают на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге. Новый Rio, как и его предшественник, был разработан специально для российского рынка с учетом пожеланий отечественных потребителей.

Спустя всего несколько дней после запуска производства модели четвертого поколения в России наш корреспондент познакомился с ней поближе. О своих первых впечатлениях, а также о комплектациях в России он подробно рассказал в своем материале. Теперь нам стали известны и цены.

Первые шпионские фото автомобиля появились в интернете еще в мае этого года.



Фото: Kia