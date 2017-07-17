Экологи против детей: для природы размножаться вреднее, чем заводить автомобили

К поразительному выводу пришли шведские экологи: оказалось, что переход на растительную пищу, сортировка мусора и отказ от автомобиля — это лишь локальные меры, которые мало влияют на улучшение экологии. А вот перенаселение планеты — это действительно проблема, которую нужно решать незамедлительно.

Ученые Лундского университета провели масштабное исследование на тему того, что же все-таки наиболее пагубно отражается на природе. Они изучили десятки других работ на эту тему и пришли к выводу, что самое действенное решение для тех, кто хочет уменьшить свое пагубное влияние на природу, — не обзаводиться детьми, цитирует их вывод inosmi.ru.

Они, разумеется, составили список реальных, так сказать, общепринятых мер по улучшению экологии: это овощной пищевой рацион, сокращение до минимума авиаперелетов и поездок на автомобиле. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, какое «благоприятное» влияние на окружающую среду может принести отказ от детей. Это в 20 раз эффективнее любой из вышеперечисленных мер. Так, в исследовании говорится, что сортировка мусора уменьшает «углеродный след» каждого человека на 0,2 тонны в год, а отказ от ребенка — дает сокращение на 58,6 тонны в год на каждого родителя.

Нужно отметить, что совет рожать поменьше детей до сих пор еще нигде не встречался. Что касается шведов, то 92% из них обеспокоены проблемами экологии и только 13% знают, что они реально должны для этого делать. Остальным и адресовано это исследование. При этом важно понимать, что ученые не призывают полностью отказаться от детей, они лишь предупреждают, что нужно очень хорошо подумать, прежде чем их заводить, так как это самый большой «углеродный след», который оставляет после себя человек на Земле. Словно оправдываясь, они говорят, что их вывод — просто тема для размышления.

Причем касается это не только развивающихся стран с их традиционно высокой рождаемостью: в самых продвинутых странах с высоким уровнем жизни, а значит, и высочайшим уровнем потребления, проблема стоит не менее остро. Ведь в пересчете на одного человека в развитых странах выделяется гораздо больше углекислого газа.

Если обобщить, то влияние человечества на климат определяется тремя факторами: сколько человек живет на планете, сколько он потребляет и сколько углекислого газа выделяется, когда производится то, что он потребляет. Уже доказано, что к 2050 году температура на Земле поднимется в среднем на два градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Чтобы этого не допустить, необходимо уменьшить выбросы углекислого газа на 90%

Разумеется, каждый сам для себя решает, будут у него дети или нет. А задача ученых — предупредить, что перенаселение планеты — тревожный фактор, так как он связан, прежде всего, с тем уровнем углекислого газа, который мы выделяем.

Все-таки очень уж страшную картину будущего нарисовали шведские ученые. И заботиться об экологии нужно, например, сокращая трафик. Так, в Германии все больше входит в моду движение бесплатного подвоза попутчиков. В некоторых городах для этого даже оборудованы специальные скамейки.

Меньше мусора будет, если появятся биоразлагаемые автомобили — такие, как, например, созданный голландскими учеными автомобиль на основе льняного волокна.



Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС