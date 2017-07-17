Audi A8 четвертого поколения — возможно, самая высокотехнологичная автомобильная новинка этого года. Однако для проверки ее потребительских качеств порой используются дедовские методы…

Новый флагманский седан Audi был официально представлен на прошлой неделе, однако немецкая фирма продолжает смаковать его техническое совершенство и опубликовала очередной видеоролик. Его героем помимо самой машины стал Эдди Синклер, владелец фирмы, предоставляющей высококлассных водителей знаменитостям, — ее услугами пользуются, в частности, сооснователь компании Google Ларри Пейдж и актер Джонни Депп. VIP-особы, разумеется, требуют максимального комфорта во время движения, и им плевать, кто его будет обеспечивать — водитель или машина. Пока не наступила беспилотная эра, комфортная езда по-прежнему во многом зависит от водителя, хотя новый Audi A8 с его активной самовыравнивающейся подвеской заметно упрощает работу шофера.

Езда с ведром воды на капоте — классическое испытание для водителей лимузинов, применяемое в профильных автошколах еще с довоенных времен. Задача — двигаться достаточно быстро, но при этом плавно, чтобы не расплескать воду. В режиме Comfort Эдди за рулем новой «восьмерки» успешно провез ведро с водой по гоночному треку — на лобовое стекло упали лишь несколько капель. А вот в режиме Dynamic с более жесткими настройками подвески и молниеносной отзывчивостью на работу акселератором ведро в одном из поворотов соскользнуло с капота.

Еще одно классическое упражнение для профессиональных водителей — езда с сигарой, положенной на переднюю панель, — Эдди проделал безупречно, табачное изделие не сдвинулось с места.

Эдди остался доволен машиной и на проселочной дороге, отметив, что его клиентам новый Audi A8 наверняка понравится. Однако через несколько лет такие машины, как «восьмерка», могут угробить бизнес мистера Синклера, ведь ингольштадский флагман четвертого поколения оснащен всем необходимым оборудованием для автономного вождения. Использовать его на полную мощность пока нельзя — беспилотники официально не разрешены ни в одной стране мира, но как только законодательные органы переварят новую реальность, Ларри Пейджу и Джонни Деппу никакие водители больше не понадобятся…

Одна из самых впечатляющих «фишек» нового Audi A8 — функция массажа ног для пассажиров на заднем сиденье.

В кузове новой «восьмерки» впервые в сочетании с алюминиевым сплавом используется углепластик.

Фото, видео: Audi