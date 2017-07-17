REC: длинная, длинная гонка

Некоторые участники Гонки звезд, немного отдохнув, стартовали затем и в гонке на выносливость. В частности, Алексей Васильев, Антон Захаров и финалист Сергей Загуменнов.
Демократичные технические требования REC допускают к старту практически любые кольцевые автомобили, при условии соответствия нормам безопасности, — от Жигулей до спортпрототипов, поэтому стартовая решетка гонки выглядела необычайно пестро. Большая разница в мощности и скорости машин разных типов — не беда, поскольку они соответственно характеристикам разделены на разные зачетные группы. Хотя есть и абсолютный зачет, победа в котором наиболее ценна.
Что касается спортивной части, то машины, конечно, быстро растянулись по 4-километровой трассе, однако после первого часа гонки лидеры по-прежнему держали дистанцию в несколько секунд. А затем начался грозовой дождь, превративший томный вечер в ненастную ночь. Остановки заезда не потребовалось, но все экипажи добавили осторожности — и скорости, разумеется, упали. Особые ощущения, надо полагать, испытали пилоты машин с открытыми кабинами.
Погодные приключения не привели к авариям и серьезным поломкам — все стартовавшие экипажи успешно финишировали по истечении четырех часов гонки. Победителем в «абсолюте» стал экипаж команды Capital RT — Борис Абрамов и Андрей Агафонов (Mercedes-Benz SLS AMG GT3), опередив на шесть секунд Антона Немкина и Ивана Лукашевича (Lamborgnini Gallardo GT3). В самом массовом зачете прототипов CN 2.0 среди семи экипажей лучшими стали Игорь Мухин и Георгий Ефросинин (G-Drive Racing).
Состязания прошли при поддержке компаний DK Racing (производителя родстера Shortcut) и TOTEK, выпускающей спортивное топливо. В планах организаторов REC на этот сезон — еще четыре гонки в Казани, Нижнем Новгороде и Сочи.