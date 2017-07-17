Как превратить автомобиль в рабочее место? Исследование немецких ученых

Удастся ли продуктивно поработать в беспилотных автомобилях? Это попытались исследовать в компании Ауди. Полученные результаты помогут автопроизводителям в будущем создавать интерьеры автомобилей, «заточенные» под нужды конкретного человека.

Компания Audi, развивая свой проект «25-й час», провела исследование, цель которого — найти критерии для превращения салона автомобиля в идеальное рабочее место. Как только пропадет необходимость самостоятельно управлять автомобилем и все люди в транспортном средстве станут пассажирами, им потребуется чем-то занять высвободившееся время. Ранее компания изучала, чем потребители захотят занять это время в автомобиле будущего, а также как они используют время в автономном автомобиле. Время качества посвящено общению с детьми и разговорам по телефону с членами семьи и друзьями, время продуктивности обычно связано с работой, а время отдыха посвящено чтению, путешествию по интернету и просмотру фильмов.

В этот раз специалисты компании решили поглубже сосредоточиться на «времени продуктивности» , то есть попытаться понять, как сделать так, чтобы люди были сосредоточены во время работы в автомобиле, ни на что не отвлекались и использовали высвободившееся время наиболее эффективно.

Исследование проводилось совместно с учеными института Фраунгофера. Был построен симулятор, моделирующий интерьер автопилотируемого автомобиля. Причем это внутреннее пространство беспилотного автомобиля можно изменять по своему вкусу, например, затемнять окна, изменять уровень освещения и щума, создавать различные иллюзии, например, поездки по ночному городу.

В исследовании приняли участие молодые люди, родившихся после 1980 года. Они наиболее восприимчивы и способны быстро адаптироваться в беспилотнике. 30 участников должны были выполнять разные задачи, связанные с концентрацией внимания. В это время оценивалась активность их мозга (ЭЭГ), время реакции и количество ошибок. Выяснилось, что при отсутствии отвлекающих факторов человеческий мозг работает быстрее и эффективнее. В это время в салоне создавалось оптимальное освещение, а окна были затемнены. Мозг испытывал большую нагрузку и работал менее продуктивно, когда освещение не было оптимизировано, а окна не затемнялись, вдобавок испытуемым показывали рекламу и выводили на экраны данные из соцсетей.

Ученые сделали вывод, что для продуктивной работы мозга важно найти правильный баланс. Конечно, человека можно буквально утопить в информации, благо сейчас технические возможности это позволяют. Пассажирам можно предложить все что угодно, но стоит задача превратить автомобиль в интеллектуальный фильтр, поставляющий пользователю необходимую информацию в нужное время.

В свое время на сайте мы проводили опрос, чем планируют в будущем заниматься наши читатели в автономных транспортных средствах. Ну если, конечно, беспилотники действительно массово появятся на дорогах. Выяснилось, что наши люди любят мечтать и любоваться пейзажем за окном, у многих хронический недосып, а вот за «поработать» проголосовало всего 8% наших читателей.

А может быть, беспилотное автобудущее гораздо ближе, чем кажется? Так, гостей чемпионата мира по футболу-2018 будут развозить на беспилотных электробусах! Это совместная разработка НАМИ и КАМАЗа.

Фото: Audi