Система «Платон» пополнила дорожный фонд на 29 млрд рублей

Столь внушительную сумму удалось собрать менее чем за два года работы системы. Об этом сообщил ее оператор — ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы».

Систему «Платон» запустили на российских дорогах 15 ноября 2015 года, что вызвало волну протестов дальнобойщиков по всей стране. Локальные акции протеста периодически возникают до сих пор, но они пока ни к чему не привели — новый налог для большегрузов никто отменять не собирается.

В апреле этого года тариф в системе «Платон» был повышен с 1,53 до 1,90 руб. за километр — это значит, что денег она теперь приносит еще больше: в марте министр транспорта РФ Максим Соколов спрогнозировал, что в этом году «Платон» пополнит казну на 23 млрд рублей. Пока же оператор системы опубликовал статистическую сводку за весь срок работы, то есть за год и восемь месяцев. Выяснилось, что по состоянию на 15 июля текущего года с помощью системы «Платон» для дорожного фонда России собрано 29 027 330 258 рублей. Всего в системе зарегистрировано 870 726 машин, при этом 15 823 включились в нее только за последний месяц. На данный момент 87% грузовиков российских перевозчиков оснащены терминалами системы «Платон».

В конце июня правительство выпустило специальное постановление, направленное на борьбу с водителями, подтасовывающими данные в системе «Платон» — теперь выключать контрольный терминал, чтобы сэкономить на налоге, бессмысленно.

Также в июне «За рулем» рассказал о ситуации в Зауралье, где региональные трассы не выдерживают наплыва большегрузов, которые объезжают по ним федеральные дороги — водители не хотят тратиться на систему «Платон». При этом если на федеральные дороги деньги выделяются исправно, то региональные часто ремонтировать не на что. В тех регионах, до которых собранные «Платоном» деньги дошли исправно, качество произведенных дорожных работ зачастую оказывается неудовлетворительным.

Фото: Павел Каравашкин/Интерпресс/ТАСС, platon.ru