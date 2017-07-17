Сельские жители скинулись и отремонтировали местную дорогу

Глава поселения Зыряновский в ремонте им отказал, объяснив, что денег нет, а этот участок дороги — ничейный. Но ездить-то надо! Вот и пришлось собирать деньги.

Участок дороги Алапаевск — Зыряновский в Свердловской области всегда был труднопроходимым, но дожди и лесовозы сделали свое дело. Жители поселка куда только не обращались, но везде получали отказ. Более того, выяснилось, что самый опасный отрезок проселочной дороги вообще никому не принадлежит: частично дорога относится к городу, частично — к области, а эти несчастные три километра так и остались бесхозными. Глава поселка в ремонте отказал, мол, нет средств. Но селяне не сдались и, наняв грейдер, выровняли опасный участок, засыпав ямы. Деньги собирали всем миром, сообщает местное издание e1.ru. Просто ставили в сельмагах стеклянные банки для сбора, и каждый кидал туда сколько мог. Таким образом удалось набрать 20 тыс. рублей, еще 70 тыс. выделили спонсоры. Вот эти деньги и пошли на ремонт.

Как бы то ни было, дорога стала ровнее и по ней теперь можно передвигаться. Ну а властям все же стоит выяснить, как могло получиться так, что целый кусок трассы оказался никому не нужен, кроме местных жителей, которым просто некуда деваться.

Впрочем, это уже не первый случай самостийного ремонта — так, омские бизнесмены тоже залатали дорогу в промзоне, где расположены их предприятия. Однако местная администрация этим ремонтом осталась недовольна , отметив, что не соблюдены нормативы.

местная администрация этим ремонтом осталась недовольна , отметив, что не соблюдены нормативы. В Росавтодоре пообещали, что к 2025 году приведут в нормативное состояние еще около 50 тыс. км автодорог федерального, регионального и местного значения, то есть 85% дорог городских агломераций станут вполне удовлетворительными.

Фото: «За рулем»