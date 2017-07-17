Сельские жители скинулись и отремонтировали местную дорогу

Глава поселения Зыряновский в ремонте им отказал, объяснив, что денег нет, а этот участок дороги — ничейный. Но ездить-то надо! Вот и пришлось собирать деньги.

Участок дороги Алапаевск — Зыряновский в Свердловской области всегда был труднопроходимым, но дожди и лесовозы сделали свое дело. Жители поселка куда только не обращались, но везде получали отказ. Более того, выяснилось, что самый опасный отрезок проселочной дороги вообще никому не принадлежит: частично дорога относится к городу, частично — к области, а эти несчастные три километра так и остались бесхозными. Глава поселка в ремонте отказал, мол, нет средств. Но селяне не сдались и, наняв грейдер, выровняли опасный участок, засыпав ямы. Деньги собирали всем миром, сообщает местное издание e1.ru. Просто ставили в сельмагах стеклянные банки для сбора, и каждый кидал туда сколько мог. Таким образом удалось набрать 20 тыс. рублей, еще 70 тыс. выделили спонсоры. Вот эти деньги и пошли на ремонт.

Как бы то ни было, дорога стала ровнее и по ней теперь можно передвигаться. Ну а властям все же стоит выяснить, как могло получиться так, что целый кусок трассы оказался никому не нужен, кроме местных жителей, которым просто некуда деваться.

Фото: «За рулем»

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Комментарии (3)

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Теперь главное — чтобы у бесхозного участка дороги не нашелся «хозяин», который выпишет селянам солидный штраф и заставит привести дорогу в исходное состояние!

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Пусть ждут в гости городских и областных чиновников, которые скажут, что у жителей поселка нет СРО, и поэтому все надо вернуть как было, а ремонт дороги был запланирован на 2025 год.
Денег, понимаете, нет, но вы держитесь!

И вот вопрос: если народ в состоянии делать все сам... чиновники ему зачем?
Может, надо их ненужными тушками ямы заделывать?
Их много, и их, что характерно, не жалко:)

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..."лишь бы не было войны" — это Стадо! ...и оно будет жить в хлеву всегда...

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