Сельские жители скинулись и отремонтировали местную дорогу

Участок дороги Алапаевск — Зыряновский в Свердловской области всегда был труднопроходимым, но дожди и лесовозы сделали свое дело. Жители поселка куда только не обращались, но везде получали отказ. Более того, выяснилось, что самый опасный отрезок проселочной дороги вообще никому не принадлежит: частично дорога относится к городу, частично — к области, а эти несчастные три километра так и остались бесхозными. Глава поселка в ремонте отказал, мол, нет средств. Но селяне не сдались и, наняв грейдер, выровняли опасный участок, засыпав ямы. Деньги собирали всем миром, сообщает местное издание e1.ru. Просто ставили в сельмагах стеклянные банки для сбора, и каждый кидал туда сколько мог. Таким образом удалось набрать 20 тыс. рублей, еще 70 тыс. выделили спонсоры. Вот эти деньги и пошли на ремонт.
Как бы то ни было, дорога стала ровнее и по ней теперь можно передвигаться. Ну а властям все же стоит выяснить, как могло получиться так, что целый кусок трассы оказался никому не нужен, кроме местных жителей, которым просто некуда деваться.
- Впрочем, это уже не первый случай самостийного ремонта — так, омские бизнесмены тоже залатали дорогу в промзоне, где расположены их предприятия. Однако местная администрация этим ремонтом осталась недовольна, отметив, что не соблюдены нормативы.
- В Росавтодоре пообещали, что к 2025 году приведут в нормативное состояние еще около 50 тыс. км автодорог федерального, регионального и местного значения, то есть 85% дорог городских агломераций станут вполне удовлетворительными.
Фото: «За рулем»