Спустя полгода после аварии, которая унесла жизнь пешехода в Москве, предполагаемый виновник, управлявший автомобилем Mercedes-Benz, задержан в Германии.

Предполагаемого виновника резонансного ДТП в Москве, унесшего жизнь пешехода, задержали в Германии. В настоящее время он ждет экстрадиции в Россию. По данным следствия, практически все время с момента аварии Александр Ломов скрывался в Мюнхене.

Напомним, что 13 декабря 2016 года на улице Бауманская водитель Mercedes—Benz потерял управление машиной, ее занесло и она сбила 27-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте. На кадрах камеры наблюдения видно, что машина возвращается к сбитому пешеходу, однако потом стремительно скрывается с места аварии.

Позднее автомобиль обнаружили, но в нем были уничтожены все отпечатки пальцев. По факту аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба МВД России.

Владелец машины Карен Губасарян заявил полиции, что не знает, кто находился за рулем. Он был отпущен под подписку о невыезде, но позже скрылся от следствия.

В итоге правоохранительным органам удалось установить личность водителя. Он, как и Губасарян, были объявлены в федеральный розыск. Затем Ломов стал обвиняемым, и его объявили в международный розыск.

В начале июля под стражу была взята обвиняемая в наезде на мальчика в Балашихе. Это одно из самых запутанных дел за последние годы, так как экспертиза погибшего ребенка показала наличие в его крови большого количества алкоголя.





Американские исследователи выяснили причины большинства смертельных ДТП. Их выводы о главной причине таких аварий удивляют.

Фото, видео: Youtube