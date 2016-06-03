ГИБДД: большинство водителей-гастарбайтеров не знают ПДД

Главный госавтоинспектор России заявил о низком уровне подготовки профессиональных водителей из иностранных государств.

Водители-иностранцы, работающие на автотранспорте, имеют крайне низкий уровень подготовки, большинство из них не могут с первого раза сдать экзамены при обмене национальных водительских удостоверений на российские. Об этом заявил новый глава ГИБДД России Михаил Черников.

«Должен сказать, что с первого раза экзамены сдают только 10% иностранных водителей, это говорит о слабом уровне их подготовки. Хочу отметить, что каких-либо проблем, связанных с приемом экзаменов и обменом иностранных водительских удостоверений, нами не выявлено», — сказал Черников в интервью агентству ТАСС.

По официальной статистике, в России водителями работает около 100 тысяч иностранцев. Из них лишь 20% поменяли свои национальные водительские удостоверения на российские.

При замене водительского удостоверения на российское необходимо сдать такие же экзамены, как и при получении прав: теоретический экзамен и два практических («площадка» и вождение в городе).

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По статистике ГИБДД, за последние годы количество аварий с участием водителей-иностранцев выросло почти на треть. При этом, по данным депутата Ирины Яровой, печальная тенденция продолжается: в этом году количество ДТП с гастарбайтерами увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что с 1 июня этого года вступил в силу запрет на работу водителями для иностранцев, которые не обменяли национальные водительские удостоверения на российские. Сам закон был принят в 2014 году, однако его вступление в силу несколько раз переносилось. В 2017 году депутаты не успели провести очередные поправки, оттягивающие еще на год вступление закона в силу. Однако в итоге поправки были все же приняты в июле и в настоящее время проходят утверждение в Совете Федерации.

Единственными странами, для которых сделано исключение, стали Белоруссия и Кыргызстан: водителям с правами из этих стран не нужно менять права, так как русский язык там имеет статус государственного.

В том, что ждет водителей-иностранцев и как это запрет отразится на рынке автомобильных перевозок, разбирался наш автор.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС