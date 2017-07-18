Ferrari Элтона Джона оценили в 750 тысяч долларов

Красное купе Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года выпуска принадлежало знаменитому британскому певцу с 1973 по 1975 год. Теперь автомобиль выставлен на продажу на аукционе Silverstone.

Торги пройдут с 29 по 30 июля на легендарном гоночном автодроме Сильверстоун. Устроители аукциона оценили спорткар, принадлежавший когда-то Элтону Джону, в 575 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 750 тысячам долларов. В принципе это довольно дорого для Дейтоны с пробегом 81 675 миль (131 443 км) — модель не такая уже редкая, на вторичном рынке их немало, но тот факт, что машина принадлежала знаменитости, а также декларируемое идеальное состояние дают право надеяться, что реальная продажная цена будет даже выше оценочной.

Кроме того, сообщается, что данный экземпляр — один из 158 праворульных, но этот факт скорее сокращает круг потенциальных покупателей, так как коллекционеры за пределами Великобритании предпочитают машины с «нормальным» рулем.

Автомобиль оснащен атмосферным 4,4-литровым двигателем V12 мощностью 357 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость — 282 км/ч. В свое время Daytona считалась самым быстрым серийным автомобилем в мире и стала своеобразным ответом Скудерии на среднемоторную модель Miura фирмы Lamborghini. Помимо купе выпускались и кабриолеты Daytona, и вот они считаются по-настоящему раритетными.

Неизвестно, почему Элтон Джон так быстро избавился от своей Дейтоны, зато известно, что купил он ее на волне успеха своего альбома «Goodbye Yellow Brick Road». Впоследствии певец стал известен также как заядлый автоколлекционер.

В конце июля на аукционе Silverstone будет выставлен на продажу как минимум еще один автомобиль, принадлежавший знаменитости, — внедорожник Land Rover Defender актера Роуэна Аткинсона.

Фото: Silverstone Auctions