Чем больше жульничества, тем лучше продажи электронного ОСАГО

За полтора года в России продано более 3 млн электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности, причем большинство договоров было оформлено в этом году. Страховщики рассказали, в каких регионах чаще покупают е-ОСАГО.

С начала 2016 года в России продано более 3 млн электронных полисов ОСАГО, из них в 2017 году было оформлено около 2,7 млн договоров. Такую статистику приводит Российский союз автостраховщиков.

«Почти 90% от общего числа заключенных в таком виде договоров оформлено в 2017 году. Это обусловлено тем, что с начала этого года продажи е-ОСАГО стали обязательными для страховых компаний, а клиенты получили возможность самостоятельно оформить электронный полис на сайте любого страховщика-члена РСА», — заявил президент союза Игорь Юргенс.

Лидерами по продаже электронных полисов ОСАГО стали «проблемные регионы», где страховые компании раньше навязывали дополнительные услуги или попросту отказывали в оформлении договора, ссылаясь, например, на отсутствие бланков полисов.

Больше всего договоров «автогражданки» в электронном виде заключили страховые компании «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «ВСК», «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «СОГАЗ», «МАКС», «НСГ-РОСЭНЕРГО», «Московия» и «Согласие».

Напомним, что с начала этого года все страховые компании, работающие на рынке ОСАГО, обязаны предоставлять возможность покупки электронного полиса страхования автогражданской ответственности. Несмотря на растущую популярность е-ОСАГО, многие жалуются на постоянные сбои системы, невозможность оформить полис в принципе (например, код подтверждения приходит по SMS набором латинских и русских букв вперемешку, вследствие чего определить, какая это буква, пользователь просто не может), долгую проверку предоставленных данных.

Банк России, который является регулятором рынка ОСАГО, отмечает, что количество жалоб на проблемы при покупке электронных полисов ОСАГО только растет. С каждой жалобой в ведомстве разбираются и выносят соответствующее предписания в адрес страховой компании.

Место Регион Число проданных электронных полисов ОСАГО 1 янв. 2016 — 17 июля 2017 г. 1. Краснодарский край 235 987 2. Волгоградская обл. 125 272 3. Свердловская обл. 121 811 4. Воронежская обл. 116 444 5 . Ростовская обл. 107 960 6. Москва 101 894 7. Дагестан 96 617 8. Липецкая обл. 88 173 9. Ставропольский край 87 736 10. Приморский прай 83 924

Для оформления полиса ОСАГО в электронном виде достаточно зарегистрироваться на сайте страховой компании, заполнить заявление о заключении договора и загрузить, при необходимости, отсканированные документы (водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства). После этого будет произведен расчет стоимости полиса (он не отличается от цены полиса при оформлении в офисе страховой), и страхователь сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему (АИС) РСА. Полис после покупки направляется по электронной почте, его необходимо распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.

Из-за растущего мошенничества в сфере продаж е-ОСАГО Центробанк планирует ввести период «заморозки» полиса на несколько дней после его приобретения.





Дилеры и страховщики разошлись во мнениях, сколько должен стоить ремонт по ОСАГО при его «натуральном» возмещении. Первые уверены, что стоимость запчастей в соответствующих справочниках нужно повысить, а страховщики придерживаются диаметрально противоположной позиции.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС