Новый Mercedes-Benz Sprinter подключили к розетке

Mercedes-Benz готовит новое поколение коммерческого Sprinter к премьере. Легкий фургон будет иметь не только привычные версии, но и полностью электрическую. На заводе компании в Германии уже началась подготовка к ее производству.

Новое поколение Mercedes—Benz Sprinter — одна из самых ожидаемых новинок в сегменте легких коммерческих фургонов. Если раньше эту модель немцы разрабатывали совместно с Volkswagen (мерседесовский фургон имел брата-близнеца в лице Крафтера), то теперь две компании идут по пути создания LCV самостоятельно.

Помимо привычных версий с бензиновыми и дизельными двигателями, новый Sprinter будет иметь и полностью электрический вариант. Сейчас на заводе компании в Дюссельдорфе, где будут собирать и обычные Sprinter, полным ходом идет подготовка к ее производству.

Подразделение легкой коммерческой техники Mercedes-Benz Vans инвестирует 150 миллионов евро в электрификацию своей техники на базе Vito и Sprinter.

«Мы открываем следующую главу в истории автомобиля Sprinter из Дюссельдорфа. Электроприводы являются ключевой технологией для городского транспорта — особенно в коммерческой сфере. Поэтому решение о производстве нового Sprinter с электроприводом здесь же стало чрезвычайно важным для нас. Таким образом мы обеспечим долгосрочную перспективность нашего главного предприятия по производству автомобилей Sprinter и ещё больше подготовим его к будущему», — заявил операционный директор Mercedes — Benz Vans Франк Кляйн.

Любопытно, что у компании уже есть первый клиент на электрические фургоны: Mercedes—Benz заключил контракт с одним из немецких поставщиков торговых и логистических услуг. По условиям соглашения компания будет использовать 1500 коммерческих электромобилей Mercedes-Benz для доставки посылок.

Конечно же, в первую очередь появление электрической версии Спринтера связано с ужесточающимися экологическими требованиями. Даже самые современные коммерческие турбодизели становится сложно «вписать» в них, потому производители ищут новые возможности для снижения показателей вредных выбросов в среднем по модельному ряду.

Российские производители коммерческой техники пока далеки от разработки электромобилей. Но УАЗ уже в 2019 начнет производство гибридной версии своей новой модели УАЗ Профи.

Наш автор досконально разбирался в вопросе того, какой коммерческий фургон из представленных на российском рынке выгоднее всего в эксплуатации.

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