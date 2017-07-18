В Гватемале дороги, как в России. Но только там из-за них чрезвычайное положение

Власти Республики Гватемала объявили чрезвычайное положение из-за ужасного состояния дорог в стране. Главная причина разрухи — вопиющее воровство в сфере дорожного строительства.

Режим чрезвычайного положения будет действовать в течение тридцати дней начиная с 18 июля — об этом сообщил через Twitter кабинет министров республики. Местная газета Prensa Libre, в свою очередь, рассказала, что дорожная сеть разрушилась вследствие ненадлежащего обслуживания — ответственные за нее организации погрязли в коррупции и воровстве. Власти планируют в кратчайшие сроки реанимировать дорожную отрасль с помощью реформы системы госзакупок и ликвидации проблемных строительных фирм, которые ничего не делают. За строительство и ремонт дорог теперь будет напрямую отвечать министерство связи и армия. Основные силы и средства будут брошены на ремонт ключевых междугородных магистралей, часть дорог придется закрыть и отложить их восстановление до лучших времен.

Кроме того, президент страны Джимми Моралес призвал активно участвовать в восстановлении дорог частный сектор и международные благотворительные организации.

Жители российской глубинки уже сами ремонтируют дороги — без призыва президента и без объявления режима чрезвычайного положения.

В мае Счетная палата обнародовала результаты проверки финансовой отчетности Росавтодора за 2016 год. Проверка выявила многочисленные нарушения. В ряде регионов выделенные на строительство и ремонт дорог деньги не израсходованы или использованы ненадлежащим образом.

С нетипичными экстренными способами ремонта дорог можно ознакомиться в нашей фотоподборке.

Фото: rosyama.ru