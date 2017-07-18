Глава BMW i ушел делать конкурента Теслы

Молодая компания Faraday Future наняла бывшего руководителя отделения экологически чистых автомобилей BMW i Ульриха Кранца в качестве технического директора. На новом месте работы он сосредоточится на серийном конкуренте электрического кроссовера Tesla Model X.

Ульрих Кранц

Компания Faraday Future — одна из самых молодых и амбициозных на растущем рынке электромобилей. Хоть она и зарегистрирована в США, где находятся ее штаб-квартира и строящийся завод, финансируется она китайским бизнесменом Цзи Юэином, который у себя на родине владеет технологическим гигантом LeEco. Новым «приобретением» Faraday Future стал Ульрих Кранц, который до этого возглавлял отделение экологически чистых автомобилей концерна BMW i. В Faraday Future он получил пост технического директора.

Сам Кранц говорит, что принял предлжение Faraday Future из-за того, что компания занимается разработкой перспективных технологий, а не «просто производит очередной электромобиль». Ульрих Кранц проработал в структурах BMW более 30 лет. В баварский концерн он пришел в 80-х, где занимался разработкой шасси для автомобилей BMW, затем руководил продуктовой стратегией MINI, а отделение BMW i возглавил в 2007 году.

Faraday Future FF 91

Главное задачей Кранца на новом посту будет доводка первой модели Faraday Future — электрического кроссовера FF 91, который позиционируется компанией в качестве конкурента Tesla Model X.

Faraday Future FF 91

Производство FF 91 должно начаться в 2017 году. Автомобиль официально представили в начале этого года. В Faraday Future любят повторять, что FF 91 будет иметь все преимущества кроссовера, по роскоши отделки не уступает люксовым автомобилям, а по динамике разгона — лучшим суперкарам мира. В Faraday Future говорят, что собрали уже 64 000 заявок на свой кроссовер.

В этом году кроссовер Faraday Future поставил рекорд по скорости подъема на холм в знаменитой гонке на Пайкс Пик.

поставил рекорд по скорости подъема на холм в знаменитой гонке на Пайкс Пик. Из-за проблем у LeEco и Цзи Юэина Faraday Future пришлось умерить амбиции и пересмотреть свои планы: площадь завода, строительство которого уже началось, была уменьшена в несколько раз.

Фото: BMW, Faraday Future