Автошколы скоро нагрузят дополнительной обязанностью: они станут учить будущих водителей самостоятельно, без участия сотрудников полиции, заполнять бумажки в случае аварии. Кроме того, будущим водителям автомобилей придется научиться пользоваться системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Инициатором корректировки программы обучения в автошколах стало Министерство образования и науки РФ — соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Освоить «оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции» будет обязан любой автошкольник, независимо от того, какую категорию прав он хочет получить.

Умение пользоваться «устройством вызова экстренных оперативных служб» потребуется только будущим водителям автомобилей, а тех, кто хочет получить права категории «А», данное нововведение не коснется.

В Минобрнауки РФ считают, что расширение программы обучения водителей «не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий и не потребует дополнительных расходов федерального бюджета». Автошколам же, вероятно, придется добавить в программу «лишние» часы и взять за это соответствующую плату с учеников.

Саму систему европротокола тоже скоро реформируют: на рассмотрении правительства находится законопроект, предусматривающий увеличение максимального страхового возмещения по ДТП, оформленному без сотрудника полиции, до 100 тысяч рублей, и снятие ограничения на использование европротокола даже при разногласиях между участниками аварии.

О том, как правильно оформить ДТП по европротоколу, можно узнать из материала нашего эксперта.

В мае «Гильдия автошкол России» предложила разделить водительские права на любительские и профессиональные.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС