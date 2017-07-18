Китайский фейерверк: столкновение двух фур привело к мощному взрыву

Огненное ДТП, достойное по зрелищности голливудских блокбастеров, произошло на автостраде в Китае недалеко от города Ханчжоу провинции Чжэцзян. По счастливой случайности в результате аварии никто не пострадал.

Репортаж о происшествии опубликовал на Ютубе телеканал CCTV+. Авария произошла утром 17 июля. Столкновение случилось на эстакаде: водитель двигавшегося по правой полосе фургона с бумагой и краской поздно заметил стоящий на обочине грузовик, слишком резко дал руля влево, зацепил боком стоящую машину, в результате чего прогремел мощный взрыв.

Непонятно, что именно так сдетонировало — все-таки краска не динамит, от встряски такого взрыва быть не может, вероятно, к возгоранию привели искры от трения металла о металл, тем более что стоящая машина была как раз нагружена какими-то металлоконструкциями. Телеканал сообщает, что в результате ДТП никто не пострадал. Водитель одной из машин даже успел дать небольшое интервью:

«Взрыв произошел сразу после столкновения. Я даже не видел, как это произошло, просто услышал грохот».

Пожарным и полиции пришлось на полтора часа перекрыть дорогу, чтобы ликвидировать последствия аварии и убрать пострадавшую технику.

Вчера «За рулем» рассказывал об огненном ДТП в Ингушетии: оно также произошло на автостраде, огнем оказалась охвачена легковая машина Волга, ее водителя и пассажиров эвакуировали очевидцы происшествия.

В июне наше внимание привлекло ЧП в Перми, где средь бела дня внезапно загорелся спортседан BMW M5. Его водитель вместо того, чтобы покинуть машину, решил поддать газку…

Фото, видео: CCTV+/YouTube