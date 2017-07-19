«Шелковый путь 2017»: КАМАЗы вырвались вперед

Россияне опередили своих извечных соперников и несколько раз спасли Peugeot.

За прошедшую неделю караван «Шелкового пути» успел преодолеть без малого 5000 км пути, из которых 2100 км пришлось на спецучастки. Экипажи пересекли Казахстан, на территории которого оказался проложен самый длинный СУ — 484,47 км. Рельеф местности постепенно сменился степями и каменистыми поверхностями, а вот погода не особо радовала — дожди и не сказать, чтобы жарко. Зато в Китае, куда участники прибыли в субботу, началась настоящая жара: температура воздуха под 40 градусов. Под ногами уже пустыня и непростые пески.

Шелковый путь, КАМАЗ, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Жерар де Рой Жерар де Рой о впечатлениях после третьего этапа: «Мы стартовали вторыми, довольно быстро обогнали Ван ден Бринка и шли первыми. Мы быстро нашли правильные трассы, но решили не резать повороты. Да, это помогло бы отыграть какое-то время, но у нас новый грузовик, и я не хотел им рисковать. Через какое-то время меня обогнал КАМАЗ, и я увидел разницу между их машиной и своей — они просто уезжали от нас в поворотах. А в самом конце возникли проблемы с подвеской — пока это первые неполадки в нашей машине».

Поначалу в зачете грузовиков лидировал Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing). Он шел достаточно стабильно, выиграв четвертый этап. Однако уже на пятом этапе чех вылетел с трассы и увяз в грунте. Пока выбирался, потерял около 40 минут, что стоило ему лидерства в общем зачете Т4.

Шелковый путь, КАМАЗ, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Жерар де Рой Мартин Коломы/Иржи Стросс/Михал Эрнст (Tatra Buggyra Racing), несмотря на растерянное по ходу гонки преимущество, держится четвертым в зачете Т4.

Пятый этап, который пришелся на 12 июля и маршрут которого пролегал из Астаны в Семей, выиграл Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер). Вторым стал экипаж его сокомандника Антона Шибалова. Преимущество по времени, с которым оба финишировали, позволило им опередить Коломы и выйти в лидеры категории Т4.

Шелковый путь, КАМАЗ, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Жерар де Рой Лидеры в категории Т4 после десяти этапов «Шелкового пути 2017» — Дмитрий Сотников/Руслан Ахмадеев/Ильнур Мустафин (КАМАЗ-мастер), КАМАЗ 43509.

На следующий день к ним подтянулся Эдуард Николаев, оформивший победу на шестом этапе. А следующие два этапа, седьмой и восьмой, вновь выиграл Дмитрий Сотников. КАМАЗ-мастер вышла в безоговорочные лидеры. Главный ее соперник Жерар де Рой (Petronas Team De Rooy Iveco) выбыл из борьбы за подиум еще на пятом этапе: на его грузовике лопнул правый лонжерон кабины, и голландец предпочел досрочно завершить спецучасток и отправиться сразу на бивуак.

Шелковый путь, КАМАЗ, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Жерар де Рой Айрат Мардеев о новом грузовике Iveco Жерара де Роя: «Интересное решение. Де Рой уже несколько раз переходил на независимую подвеску, но тогда она была больше серийная. Здесь видно, что это полностью его разработка, прототип. Машина у него стала ниже, значит, она должна более уверенно себя чувствовать на извилистых трассах. Мы узнали о ней весной: он ее тестировали в Марокко».

Интересно, что похожая поломка приключилась и на грузовике Эдуарда Николаева днем позже, однако экипаж завершил спецучасток, лишь незначительно сбросив скорость.

Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер): «Одна из основных задач этого ралли для нас — испытание новой техники перед ралли „Дакар“, а новинок у нас в команде немало. Несмотря на то, что мы сегодня первые на этапе, нам не удалось продемонстрировать то время, которое мы хотели и могли показать. За 120 км до финиша у нас произошла поломка, связанная как раз с тем узлом, который мы испытываем, — это подвеска, установленная на нашем автомобиле и на автомобиле Антона Шибалова. К счастью, у Антона этот дефект пока себя не обнаружил, но у нас при пересечении рва, кронштейн подвески кабины не выдержал и обломился. Завершать гонку пришлось уже в более щадящем режиме, поэтому не показали тот результат, к которому стремились. Тем не менее, слава богу, что мы не сошли. Сейчас мы разберемся, сделаем анализ и уже к „Дакару“ подготовим, усилим этот узел».

Шелковый путь, КАМАЗ, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Жерар де Рой Эдуард Николаев/Евгений Яковлев/Владимир Рыбаков (КАМАЗ-мастер), КАМАЗ 43269

Перед стартом «Шелкового пути 2017» подробнее о технике команды рассказал Айрат Мардеев. Беседа состоялась на палубе дебаркадера: именно к нему подошел буксир-толкач с баржей, на которой были установлены грузовик КАМАЗ-мастер и прототип Peugeot 3008 DKR. Фотографии этой необычной инсталляции на судоходной технике моментально разошлись по соцсетям — буксир с баржей курсировал по Москве-реке целый день.

Шелковый путь, КАМАЗ, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Жерар де Рой

Айрат Мардеев: «Мы никогда не переходим всей командой на какое-то новшество. Поэтому на каждой машине установлен один или несколько новых компонентов. На моем грузовике мы начали пробовать автоматическую коробку. На машине Антона Шибалова тоже установлена новая коробка, только другой модели: механическая, облегченная.

У меня — гидромеханический автомат, без робота, без сцепления. В ней есть разные режимы, но я еду все время в ручном. Можно сказать, это подобие секвентальной коробки, только для грузовика. У нас в ней семь передач, но первая и седьмая не используются. Шестая передача нужна на длинных прямиках, чтобы разгрузить мотор.

Шелковый путь, КАМАЗ, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Жерар де Рой Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер)

С этой коробкой я проехал две гонки, в Крыму и Волгограде, и еще тесты в Астрахани. Коробка хорошо показала себя: заметно улучшилась динамика. Минус в плане проигрыша на торможении: не получается так же активно тормозить трансмиссией. В целом интересное решение, всё хорошо. На автомате даже физически легче ехать, на механике больше работы. Это повышает и темп — меньше устаешь.

Жерар де Рой тоже поставил автоматическую коробку. Так что «Шелковый путь» будет генеральной репетицией перед «Дакаром» и покажет, будем ли мы все переходить на эти коробки. Сейчас самое важное — посмотреть, какой у нее ресурс, как она покажет себя при высоких температурах.

Шелковый путь, КАМАЗ, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Жерар де Рой Айрат Мардеев/Айдар Беляев/Дмитрий Свистунов (КАМАЗ-мастер)

В подвеске мы все перешли на пружины. Долго шли к этому, сильно переживали из-за надежности: иногда мы отрывали их. Компания-поставщик амортизаторов учла наши просьбы и доработала их. Я уже проехал две гонки на этих пружинах, никаких поломок не было. Надеюсь, и весь «Шелковый путь» мы проедем на них. Пружины очень помогают на бездорожье, пересеченной местности, но если ошибся — сразу оторванный амортизатор. Не прощает ошибок. Но зато помогает ехать быстрее, только более концентрировано».

Шелковый путь, КАМАЗ, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Жерар де Рой

Еще год назад КАМАЗ-мастер рассказывала о подготовке «капотника». Однако на старт «Шелкового пути» он пока не вышел — работы продолжаются.

Айрат Мардеев: «Сейчас мы сделали упор на подготовку нового автомобиля с новым двигателем, который будет отвечать техническому регламенту 2019 года. Капотник остался немного в стороне, но мы над ним тоже работаем. Изначально он готовился к участию в „Шелковом пути“, но выставлять „сырую“ машину неправильно, и решили повременить с его дебютом. По окончании марафона мы поедем на тесты капотника.

Шелковый путь, КАМАЗ, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Жерар де Рой Спортивный грузовик капотной компоновки, построенный КАМАЗом, вышел в 2016 году на трассу «Золото кагана».

На него установлен такой же двигатель, как и на грузовике Дмитрия Сотникова: рядная шестерка на 13 литров — другой мотор в капотник не влезает. Мы сознательно ушли от арендованных моторов, поскольку в таком случае ты не можешь менять в нем что-то. Для нашей команды это не подходит, мы должны понимать, что и как работает. Мы пошли по более сложному, дорогому пути, но разработали свой мотор, со своими настройками».

Шелковый путь, КАМАЗ, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Жерар де Рой

Все грузовики КАМАЗ-мастер едут на серийных грузовых шинах Continental HCS, размерности 14.00R20. Компания-производитель поясняет, что эта внедорожная модель разрабатывалась специально для сложных условий и эксплуатации вне асфальта: у шин высокопрочный каркас и особая резиновая смесь, которая выдерживает повышенные нагрузки и меньше страдает от порезов и разрывов. Шина способна работать в широком температурном диапазоне, в том числе зимой.

Айрат Мардеев: «Мы много разных покрышек испытывали, остановились на Continental HCS . Универсальная резина, хорошо держит боковые уводы и лучше себя чувствует на извилистых быстрых трассах. У нее жестче корд, она меньше боится проколов. В Китае это очень актуально. Там много мест, где мы едем по бездорожью и где очень много кустов — верблюжьи колючки, которые не объедешь. Поэтому мы едем прямо по ним, а эти колючки пробивают колеса просто на ура. Мы так на „Дакаре“ пробили четыре колеса. Эта модель покрышек Continental , наоборот, хорошо сопротивляется проколам. На ней немного тяжелее в песках, за счет более жесткой резины, но мы уже приспособились, немного другую траекторию выбираем: надо ехать чуть шире, и проблем никаких не будет. На этой резине я проехал весь „Шелковый путь“ в прошлом году и весь „Дакар“.

Шелковый путь, КАМАЗ, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Жерар де Рой Шина Continental HCS отличается низким в своем классе коэффициентом сопротивления качению и помогает экономить топливо. Крупные блоки протектора с разнонаправленными кромками в центральной части и агрессивная плечевая зона обеспечивают надежное сцепление на сложных участках внедорожного маршрута.

Помимо колючек, в Китае есть еще одна вещь, от которой никуда не деться, — жара. Как быть и как ехать в таких условиях несколько сотен километров спецучастка и лиазона?

Айрат Мардеев: «На всех грузовиках, кроме Дмитрия Сотникова, стоят кондиционеры. Диме не так повезло из-за воздухозаборника — кондиционер его перекрывает. Пришлось пожертвовать им. Но когда начинается особая борьба за секунды, первое, что мы выкидываем, — это кондиционер. Ну а что там снимать? Четыре болта открутил и выкинул.

Так, он, конечно, помогает. Особенно в Китае. В прошлом году кондиционер у нас отказал, причем в самый жаркий день. Конечно, мы ехали, но было так, мягко говоря, тепло. В кабине — в районе 60 с копейками градусов. По ощущениям — как в бане едешь. На финише нас встречал Владимир Геннадьевич Чагин, посмотрел на нас — мы никакие вылезли из машины, и спросил: «Неужели настолько жарко?». «Тепло у вас тут в Китае», — отвечаю.

Шелковый путь, КАМАЗ, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Жерар де Рой КАМАЗ 4326 №312 в «Шелковом пути 2017» выполняет роль «быстрой технички». Экипаж: Антон Шибалов/Андрей Мокеев/Дмитрий Никитин.

Чтобы проехать такую сложную гонку, мы специально готовимся, работаем с инновационным центром, проходим гипоксическую подготовку. У нас есть криокамера. Одна стоит на базе команды, другую повезем с собой в одной из техничек. Проведем эксперимент, посмотрим, как она поможет на жаре. В криокамере температура минус 130 градусов по Цельсию, поэтому главное — не переборщить. Очень много спортсменов в мире для восстановления после спецучастков пользуются ею, и мы тоже не стоим на месте.

В целом, самое главное после любого этапа во время гонки — поспать нормально. Это лучшее лекарство, и его все время не хватает. Поесть еще надо нормально. На гонках мы едим только один раз — это ужин. И вовремя лечь. И не ломать машину, чтобы механики тоже отдыхали и не вспоминали нехорошими словами».

Шелковый путь, КАМАЗ, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Жерар де Рой Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер)

Шелковый путь, КАМАЗ, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Жерар де Рой

Одиннадцатый этап марафона «Шелковый путь» стартует 19 июля. Маршрут проложен из Дуньхуаня в Цзяюйгуань. В связи с решением китайских властей объявить зону охраны окружающей среды первый спецучасток этапа отменен. Вторая секция сохранена: 237 километров. Трасса пройдет среди каньонов и станет одним из самых сложных испытаний на территории Китая.

Шелковый путь, КАМАЗ, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Жерар де Рой КАМАЗ-мастер регулярно приходит на выручку машинам Peugeot, зачастую опережая «быструю техничку» — грузовик, который французская команда специально заявила в Т4. На четвертом этапе Айрат Мардеев вытащил из ямы Peugeot Стефана Петеранселя и поделился запчастями, а Дмитрий Сотников помог выбраться из канавы Сирилю Депре. Не зря их автомобили поставили на одну баржу, не зря.

Результаты 10 этапа марафона «Шелковый путь», грузовики:

1. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) — 3 ч 35:21

2. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +1:29

3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +2:29

4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +3:14

5. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +5:47

Положение в общем зачете, грузовики:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 31 ч 27:50

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +15:12

3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +29:48

4. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +30:30

5. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +1 ч 50:07

Фото: пресс-служба марафона «Шелковый путь», пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер», пресс-службы «ТОТАЛ ВОСТОК».