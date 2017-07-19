«Шелковый путь 2017»: Себастьен Лёб сошел, Сириль Депре лидирует

Лидировавший французский экипаж Себастьена Лёба/Даниэля Элены попал в неприятную аварию и выбыл из гонки.

В понедельник «дрим-тим» Peugeot Total лишилась одного экипажа: Peugeot 3008 DKR Maxi Себастьена Лёба попал в яму. Передняя часть автомобиля оказалась повреждена, Лёб и Элена попытались сами починить его, но после пары остановок окончательно сдались и, пройдя вторую контрольную точку, свернули на асфальт и направились к бивуаку.

Механики Peugeot Total осмотрели машину и подтвердили, что смогут ее восстановить. Однако экипаж все же принял решение о сходе — Себастьен Лёб растянул связки указательного пальца на левой руке. По мнению француза, он не сможет так же успешно управлять автомобилем, как до травмы.

Шелковый путь, Peugeot Sport, Peugeot, Себастьен Лёб, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Стефан Петрансель, Сириль Депре, Сирил Депре Себастьен Лёб и Даниэль Элена (Team Peugeot Total)

А ведь он имел хорошие шансы на победу в марафоне. Себастьен Лёб выиграл три этапа, в остальных финишировал в первой пятерке, ехал достаточно аккуратно и не терял время на поломках. В отличие от своих напарников, которые попадали в ямы, канавы, переворачивались, ошибались в навигации. Даже несмотря на свой солидный опыт участия в ралли-рейдах. Уже после третьего этапа Лёб в генеральной классификации опередил Петеранселя, а затем лишь наращивал преимущество. После восьмого этапа он лидировал с отрывом в 1 час 9 минут.

После схода напарника на первую строчку общего зачета в категории Т1 поднялся Сириль Депре. Петерансель идет шестым.

Шелковый путь, Peugeot Sport, Peugeot, Себастьен Лёб, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Стефан Петрансель, Сириль Депре, Сирил Депре Сириль Депре (Peugeot Sport): «Всё идет неплохо, мы все еще лидируем в общем зачете. Мы открывали сегодняшний спецучасток, лидировали, но за 20 км до финиша допустили ошибку и потеряли пару минут. Петерансель шел за нами, смотрел, что происходит. Всегда приятно иметь за спиной машину из твоей команды, всегда можешь рассчитывать на помощь. Я полностью сконцентрирован на гонке и на себе. Со сходом Лёба ничего не изменилось».

Вторую строчку занимает китайский пилот Хань Вей (Geely Auto Coopertires Team), третью — американец Брайс Мензис (X—raid MINI John Cooper Works Rally Team), который на седьмом этапе марафона одержал первую в своей карьере победу.

Шелковый путь, Peugeot Sport, Peugeot, Себастьен Лёб, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Стефан Петрансель, Сириль Депре, Сирил Депре Брайс Мензис (X-Raid MINI): «Отличный этап, пыльный, очень быстрый! Поначалу мы шли по трассе одни и атаковали, а за 40 километров до финиша уперлись в пыль и до конца ехали почти вслепую. Но все равно это моя первая победа на этапе, и я очень доволен. Правда, завтра придется открывать трассу, возможно, мы на этом немного потеряем».

Первую победу на спецучастке в ралли-рейдовой карьере одержал и итальянский пилот Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford). Ему покорился десятый этап, который прошел во вторник.

Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford): «Я впервые в карьере добился такого успеха. Счастлив, что мы достигли этого, потому что у нас маленькая команда без большого бюджета, без большого количества людей. У нас, по сути, нет ничего, но мы сделали это! Очень хочу поблагодарить своего штурмана Себастьена Делонэ, 50% этого успеха — его заслуга».

В общем зачете категории Т1 Эдженио Амос сейчас занимает пятое место.

Шелковый путь, Peugeot Sport, Peugeot, Себастьен Лёб, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Стефан Петрансель, Сириль Депре, Сирил Депре Эдженио Амос/Себастьен Деланэ (Two Wheels Drive Ford)

Из россиян борьбу продолжают четыре экипажа: Александр Коструков/Евгений Павлов (ГАЗ Рейд Спорт) — в общем зачете они расположились на 13-м месте, Мария Опарина/Таисия Штанева (Suprotec Racing) — на 15-м месте, Михаил Коструков/Олег Нежнов (ГАЗ Рейд Спорт) — на 17-м месте, Сергей Шалыгин/Артем Канивец — на 19-м месте. Из латвийской команды AVMotorsport остался только один автомобиль — Алдиса Вилцанса/Антона Плетнева. Дуэт занимает 12-ю строчку общего зачета внедорожников.

Шелковый путь, Peugeot Sport, Peugeot, Себастьен Лёб, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Стефан Петрансель, Сириль Депре, Сирил Депре Александр Коструков/Евгений Павлов (ГАЗ Рейд Спорт)

Экипаж Александра Семенова/Рамиля Замалетдинова (BFCEC Sport) на десятом этапе сильно разбил автомобиль, подскочив на бархане. Штурман получил травму спины и был отправлен в госпиталь для обследования.

Шелковый путь, Peugeot Sport, Peugeot, Себастьен Лёб, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Стефан Петрансель, Сириль Депре, Сирил Депре Брайс Мензис (X-Raid MINI): «День начался с узких и техничных трасс, ехали по илу, в пыли, и в какой-то момент застряли за грузовиками, на обгон которых ушло время. Как только мы их прошли, смогли атаковать. Это две большие разницы — ехать в пыли или пилотировать в чистом воздухе. В общем, этап был классным, машина вновь проехала прекрасно, и третье место дает нам хорошую стартовую позицию на завтра».

Еще один российский экипаж — Виктора Хорошавцева/Антона Николаева (ASPEC Motorsport) — выбыл из борьбы еще на границе России и Казахстана. Также покинул гонку дуэт Юлии Мигуновой-Хегай/Игоря Петенко (AVMotorsport).

Шелковый путь, Peugeot Sport, Peugeot, Себастьен Лёб, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Стефан Петрансель, Сириль Депре, Сирил Депре Хань Вей (Geely SMG) о десятом этапе марафона: «Сегодня я шел в своем собственном темпе, этап прошел гладко, никаких проблем не возникало. В ближайших этапах я не могу позволить себе ошибок, поэтому постараюсь быть осторожным. Я пока не думаю об итоговом результате, считаю, что сейчас важнее получить удовольствие от гонки».

Достаточно подробно о том, как складывается марафон и как он устроен изнутри, и не без юмора рассказывает Артур Ардавичус (Astana Motorsport Team De Rooy Iveco) в своем видеодневнике:

Одиннадцатый этап марафона «Шелковый путь» пройдет 19 июля. Он включает в себя 237 километров спецучастка. Участники ралли прибудут на бивуак в Цзяюйгуань.

Шелковый путь, Peugeot Sport, Peugeot, Себастьен Лёб, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Стефан Петрансель, Сириль Депре, Сирил Депре Мария Опарина/Таисия Штанева (Suprotec Racing)

Результаты 10 этапа марафона «Шелковый путь», автомобили:

1. Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford) — 3 ч 24:24

2. Язид Аль-Раджи (X-Raid MINI) +0:46

3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +2:18

4. Сириль Депре (Peugeot Sport) +2:20

5. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +3:32

Положение в общем зачете, автомобили:

1. Сириль Депре (Peugeot Sport) — 29 ч 58:01

2. Хань Вей (Geely SMG) +47:38

3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +51:21

4. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +53:46

5. Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford) +1 ч 43:13

Фотографии: пресс-служба марафона «Шелковый путь», Peugeot Sport

Видео: Silk Way Rally, Astana Spirit

