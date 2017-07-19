Новый дизельгейт: Daimler объявил об отзыве 3 миллионов автомобилей

Кампания, которую начинает концерн Daimler AG, коснется практически всех автомобилей Mercedes—Benz с турбодизельными двигателями, удовлетворяющими экологическим требованиям Евро-5 и Евро-6. В общей сложности речь идет о трех миллионах автомобилей, проданных на европейском рынке. В Daimler AG говорят, что программа по модернизации силовых агрегатов обойдется концерну в 220 млн евро.
«Общественное обсуждение дизельных двигателей вызвало неопределенность, — заявил глава Daimler AG Дитер Цетше. — Чтобы укрепить веру автовладельцев в наши автомобили и в дизельные технологии в целом, мы решили принять дополнительные меры».
Реализация программы начнется в ближайшее время, но в Daimler AG признают, что из-за большого количества отзываемых автомобилей она растянется на довольно продолжительное время.
В Daimler AG говорят, что все современные дизельные двигатели даже превосходят действующие экологические требования. Однако компания форсирует разработку нового семейства двигателей и в ближайшее время представит модульные дизельные моторы разного объема и мощности.
Мы ожидаем ответа от российского отделения концерна на вопрос, затронет ли данная кампания российский рынок и будут ли у нас отзываться автомобили с дизельными двигателями.
- На прошлой неделе стало известно о том, что под запрет эксплуатации может попасть миллион машин Mercedes-Benz с турбодизелями OM 642 и OM 651. В прокуратуре Германии считают, что Daimler AG использовал на них программное обеспечение, занижавшее вредные выбросы.
- Сейчас власти США ведут расследование в отношение концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA), который обвинили в использовании обманного ПО на дизельных машинах. Представители концерна отрицают все обвинения.
Фото: Daimler AG