Новый дизельгейт: Daimler объявил об отзыве 3 миллионов автомобилей

Руководство концерна Daimler AG решило не дожидаться санкций от властей и добровольно отозвать почти все проданные в Европе автомобили с турбодизелями, удовлетворяющими требованиям Евро-5 и Евро-6.

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Концернобъявил о добровольной программе по «улучшению» работы автомобилей с дизельными двигателями. По всей видимости, немцы решили сыграть на опережение и не дожидаться, пока власти Германии закончат расследование в отношении миллиона автомобилей с дизелями642 и651, которые были выпущены с 2008 по 2016 год.

Кампания, которую начинает концерн Daimler AG, коснется практически всех автомобилей Mercedes—Benz с турбодизельными двигателями, удовлетворяющими экологическим требованиям Евро-5 и Евро-6. В общей сложности речь идет о трех миллионах автомобилей, проданных на европейском рынке. В Daimler AG говорят, что программа по модернизации силовых агрегатов обойдется концерну в 220 млн евро.

«Общественное обсуждение дизельных двигателей вызвало неопределенность, — заявил глава Daimler AG Дитер Цетше. — Чтобы укрепить веру автовладельцев в наши автомобили и в дизельные технологии в целом, мы решили принять дополнительные меры».

Реализация программы начнется в ближайшее время, но в Daimler AG признают, что из-за большого количества отзываемых автомобилей она растянется на довольно продолжительное время.

В Daimler AG говорят, что все современные дизельные двигатели даже превосходят действующие экологические требования. Однако компания форсирует разработку нового семейства двигателей и в ближайшее время представит модульные дизельные моторы разного объема и мощности.



Мы ожидаем ответа от российского отделения концерна на вопрос, затронет ли данная кампания российский рынок и будут ли у нас отзываться автомобили с дизельными двигателями.

На прошлой неделе стало известно о том, что под запрет эксплуатации может попасть миллион машин Mercedes-Benz с турбодизелями OM 642 и OM 651. В прокуратуре Германии считают, что Daimler AG использовал на них программное обеспечение, занижавшее вредные выбросы.

642 и 651. В прокуратуре Германии считают, что использовал на них программное обеспечение, занижавшее вредные выбросы. Сейчас власти США ведут расследование в отношение концерна Fiat Chrysler Automobiles ( FCA ), который обвинили в использовании обманного ПО на дизельных машинах. Представители концерна отрицают все обвинения.

Фото: Daimler AG