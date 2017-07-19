Водитель старого «уазика», который застрял на рельсах железной дороги, даже при появлении поезда не оставляет попыток спасти автомобиль.

Что двигало водителем старого «уазика», который решил переехать железнодорожные пути в Краснодарском крае, неизвестно. Вероятнее всего, он решил срезать дорогу и не ехать до обустроенного железнодорожного переезда.

В итоге автомобиль предсказуемо оказался в ловушке: задние колеса провалились между шпал, а передние шлифовали рельсы. Места для того, чтобы «раскачать» машину или взять разгон между железнодорожными путями, не было.

Но водитель до последнего пытался спасти свой «вездеход», даже когда показался поезд, который двигался с высокой скоростью. Лишь в последний момент водитель выпрыгивает из автомобиля и отбегает на безопасное расстояние.

Мы отключили звук в этом видео из-за обилия ненормативной лексики: единственной цензурной фразой была «Вылазь, Эльдар» от автора видео, который призывал водителя спасаться самому и бросить автомобиль.

Машинист поезда, по всей видимости, слишком поздно заметил препятствие, поэтому локомотив врезался в заднюю часть автомобиля на высокой скорости, буквально разорвав машину на множество элементов.

По счастливой случайности в аварии никто не пострадал, ну а внедорожник, конечно, не подлежит восстановлению.

Чаще всего аварии с участием поездов и автомобилей происходят на железнодорожных переездах. Поэтому Минтранс планирует обязать владельцев автодорог устанавливать видеокамеры на всех переездах через железную дорогу.

Столкновение поезда и автомобиля — одно из самых страшных по тяжести ДТП. В США поезда, например, даже не сбрасывают скорость: Жертв в случае экстренного торможения может быть гораздо больше, нежели если локомотив просто снесет с путей препятствие. Поэтому в интернете часто появляются ужасающие видео таких аварий.

Фото, видео: YouTube