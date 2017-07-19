Вылазь, Эльдар! — водитель до последнего спасает «уазик» от столкновения с поездом

Водитель старого «уазика», который застрял на рельсах железной дороги, даже при появлении поезда не оставляет попыток спасти автомобиль.

Что двигало водителем старого «уазика», который решил переехать железнодорожные пути в Краснодарском крае, неизвестно. Вероятнее всего, он решил срезать дорогу и не ехать до обустроенного железнодорожного переезда.

В итоге автомобиль предсказуемо оказался в ловушке: задние колеса провалились между шпал, а передние шлифовали рельсы. Места для того, чтобы «раскачать» машину или взять разгон между железнодорожными путями, не было.

Но водитель до последнего пытался спасти свой «вездеход», даже когда показался поезд, который двигался с высокой скоростью. Лишь в последний момент водитель выпрыгивает из автомобиля и отбегает на безопасное расстояние.

Мы отключили звук в этом видео из-за обилия ненормативной лексики: единственной цензурной фразой была «Вылазь, Эльдар» от автора видео, который призывал водителя спасаться самому и бросить автомобиль.

Машинист поезда, по всей видимости, слишком поздно заметил препятствие, поэтому локомотив врезался в заднюю часть автомобиля на высокой скорости, буквально разорвав машину на множество элементов.

По счастливой случайности в аварии никто не пострадал, ну а внедорожник, конечно, не подлежит восстановлению.

  • Чаще всего аварии с участием поездов и автомобилей происходят на железнодорожных переездах. Поэтому Минтранс планирует обязать владельцев автодорог устанавливать видеокамеры на всех переездах через железную дорогу.
  • Столкновение поезда и автомобиля — одно из самых страшных по тяжести ДТП. В США поезда, например, даже не сбрасывают скорость: Жертв в случае экстренного торможения может быть гораздо больше, нежели если локомотив просто снесет с путей препятствие. Поэтому в интернете часто появляются ужасающие видео таких аварий.

Фото, видео: YouTube

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Комментарии (5)

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Заработает на просмотрах этого видео, и купит новый УАЗ.

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0

Чего там машинист поздно заметил? Тормозной путь поезда при экстренном торможении при скорости 80 км/ч больше километра, при скорости 60 км/ч почти 700 метров.
А вот Эльдар — настоящий... человек с «выдающимися» умственными способностями. Но ничего, счёт за ремонт элетровоза, который ему выставит РЖД, мозги вправит.

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0

Не зная брода, не лезь в воду. А пассажир должен был сразу побежать навстречу поезду, истошно вопя и отчаянно жестикулируя, если нет красной майки, штанов или трусов.
Красные носки сейчас не в моде.

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+4
робот

При чем тут «не зная»? У водителя глаз нет?
Думаешь если пассажир будет орать машинист что-то услышит? И жестикулировать отчаянно не надо — есть ПДД где описано, что надо делать в подобной ситуации.

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0
Зимин Влад

Владик, теперь я вижу, что вам часто приходится останавливать поезд и даже догадываюсь какого цвета ваши трусы.
К сожалению, у меня такого опыта нет.

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0