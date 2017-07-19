Британская полиция вооружилась беспилотниками и начала охоту на байкеров

Поймать мотохулиганов не так-то просто, но на помощь полицейским приходят современные технологии. В городе Саут-Шилдс на северо-востоке Англии дроны позволили выследить и задержать целую мотобанду.

Жители Саут-Шилдса уже давно жаловались полицейским, что не чувствуют себя в безопасности из-за распоясавшихся байкеров: они с ревом на огромной скорости носились по улицам, делали вили (езда на заднем колесе) и демонстративно нарушали ПДД. Местные стражи порядка взяли на вооружение опыт коллег из юго-западных графств Корнуолл, Девон и Дорсет, где с недавних пор закон круглосуточно охраняют квадрокоптеры, снабженные видеокамерами с разрешением 4K. Пилотируемые с земли летательные аппараты обходятся на порядок дешевле, чем вертолеты, при этом обладают потрясающей скоростью и мобильностью. Именно эти качества дронов позволили прищучить мотохулиганов Саут-Шилдса, и теперь здесь тоже подумывают о регулярном использовании такой техники.

В перспективе в каждой патрульной машине должен находиться квадрокоптер, а полицейских придется обучить управлению этими летающими машинами. Не исключено, что передовой опыт британской полиции заинтересует и российское Министерство внутренних дел и скоро в ведомостях госзакупок появятся квадрокоптеры.

В июне «За рулем» рассказывал об инициативной британской пенсионерке, у которой свой опыт борьбы с лихачами: она пугает их феном, благодаря чему стала настоящим народным героем в интернете.

Фото, видео: devon-cornwall.police.uk