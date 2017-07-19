Езда по встречке без спецсигналов стоила полицейскому погон

Мы часто ругаем российскую полицию, ставя в пример почти идеальных сотрудников правоохранительных органов из США. Почти — потому что и там случаются вопиющие случаи нарушения полицейскими закона. Но там на это реагируют быстро и жестко.

Простые американцы с большим уважением относятся к сотрудникам правоохранительных органов, которые защищают их жизнь. Однако полицейский, патрулировавший скоростное шоссе на служебном автомобиле, показал, что копы могут не только защищать жизни, но и ставить их под угрозу.

На видео, снятом из автомобиля, видно, как полицейская машина несется по части дороги, предназначенной для встречного движения, заставляя обычных водителей уворачиваться от нее. При этом на служебном транспорте не были включены спецсигналы — выключены и проблесковые маячки, и сирена. В один из моментов такое поведение блюстителя порядка едва не привело к трагедии: два встречных автомобиля шли параллельно, так что одному из них пришлось экстренно тормозить, чтобы дать проскочить полицейской машине.

Как оказалось, полицейский преследовал уличных гонщиков, которые блокировали часть дороги для проведения нелегальных заездов. Пикантности ситуации добавляют два факта: блокировка части дороги во встречном направлении и отсутствие каких-либо затруднений для движения по ней. На видео заметно, что никаких пробок на шоссе нет.

Видео довольно быстро разошлось по Сети, вызвав цепную реакцию. В результате стало известно имя полицейского — Ти Джей Вилльямсон. Полицейское управление Северной Каролины сообщило о привлечении его к административной ответственности. Сам блюститель порядка, видимо, осознав, что наделал, подал в отставку. Однако это не остановило продолжающееся расследование в отношении его действий: прокуратура не без основании полагает, что он подвергал жизни граждан неоправданной опасности.

О том как происходят полицейские погони в России и за границей, можно посмотреть в подборке, которую подготовил наш автор.



В России полицейские тоже проявляют героизм. Так, недавно инспектор ГИБДД спас жизнь водителю, а сам получил травмы и отправился в больницу.

Фото, видео: YouTube