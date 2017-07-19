Две из каждых пяти российских АЗС льют что-то не то

Росстандарт огласил печальные итоги проверки автозаправочных станций, проведенной в первом полугодии 2017 года, и предложил ряд мер по ужесточению контроля за качеством топлива.

В Санкт-Петербурге состоялось организованное Росстандартом обсуждение проблем в сфере регулирования топливного рынка, в круглом столе приняли участие представители нефтяной отрасли, эксперты по качеству топлива, юристы и глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

Исполняющий обязанности руководителя Северо-Западного филиала Росстандарта Андрей Челышев сообщил, что при проверках АЗС в первом полугодии 2017 года ведомством были выявлены нарушения в 40% случаях (большая их часть приходится на периферийные регионы) и прокомментировал это так:

«Государство должно оперативно реагировать и совершенствовать регулирующие функции. В 2001 году известный экономист Джордж Акерлоф получил Нобелевскую премию за доказательство того, что неопределенность качества — это рыночный механизм, в результате которого плохие товары вытесняют хорошие, а конкуренция начинает работать на мошенников».

Участники круглого стола сошлись во мнении, что необходимо менять систему контроля качества топлива на АЗС, в частности, уходить от плановых проверок, внедрять риск-ориентированный подход, «оборотные» штрафы и экспресс-диагностику, создать реестр участвующих в обороте топлива объектов.

Вице-президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Леонид Чурилов предложил позаимствовать опыт госрегулирования алкогольного рынка, то есть внедрить контроль по всей цепочке, от нефтебазы до АЗС.

Сергей Канаев, руководитель ФАР, в свою очередь, предложил создать в интернете общедоступный и постоянно обновляемый список добросовестных АЗС. Федерация автовладельцев планирует также разработать методику оценки качества сервиса на автозаправочных станциях и дополнить ею созданную Росстандартом Национальную систему сертификации, в рамках которой проводится постоянная оценка соответствия продукции требованиям национальных стандартов.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за выпуск и обращение на рынке некачественного топлива. Штрафовать нарушителей будут на 100–300 тыс. рублей.

Прошлой зимой «За рулем» опубликовал результаты экспертизы зимнего дизтоплива, которая показала, что с этим видом топлива в нашей стране творится полный беспредел.

Фото: Виктор Бартенев/Интерпресс/ТАСС