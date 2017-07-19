«Правила обязательного техосмотра снова поменяют»

Разница в конструкции и наличие специфичных узлов и агрегатов у гибридов и электромобилей потребовала разработки нового регламента прохождения обязательного техосмотра.

В Министерстве промышленности и торговли России обнаружили, что количество гибридов и электромобилей в нашей стране постоянно растет — сейчас их насчитывается около 12 тысяч. При этом обязательный техосмотр они проходят по нормам, которые были разработаны для обычных машин.

В итоге у автомобилей проверяют приборы внешнего освещения, рулевое управление, шины и работу механических тормозов. Но большинство специфичных узлов и агрегатов, таких как электродвигатель, трансмиссия, высоковольтная проводка, остаются без внимания: их проверка просто не предусмотрена действующим регламентом.

При этом некоторые узлы имеют конечную надежность, то есть могут выйти из строя. В Минпромторге говорят, что те же высоковольтные цепи и их элементы в случае отказа или повреждения могут привести к аварийной ситуации на дороге и несут опасность для участников дорожного движения.

«Технические требования для новых базовых систем электромобилей и гибридных транспортных средств, в том числе высоковольтных цепей, в современных регламентах отсутствуют», — заявили газете «Известия» в Минпромторге.

В настоящее время в ведомстве изучают действующие российские и иностранные стандарты и регламенты в отношении гибридных автомобилей и электромобилей, а также знакомятся с зарубежным опытом проведения обязательного техосмотра. На их основе и будет подготовлен новый регламент, в котором отдельно укажут необходимые процедуры проверки для гибридов и электромобилей.

Обязательный техосмотр, вернее, диагностическая карта по его итогам, необходим для заключения договора ОСАГО. Недавно ЦБ предложил «замораживать» на несколько дней после покупки электронный полис «автогражданки», дабы исключить мошенничество.





ГИБДД хочет упростить легализацию различных доработок и переделок автомобиля, которые несут за собой изменение конструкции ТС. Без соответствующих документов техосмотр на таких машинах не пройти.

Фото: Tesla