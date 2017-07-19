«Правила обязательного техосмотра снова поменяют»

В Министерстве промышленности и торговли России обнаружили, что количество гибридов и электромобилей в нашей стране постоянно растет — сейчас их насчитывается около 12 тысяч. При этом обязательный техосмотр они проходят по нормам, которые были разработаны для обычных машин.
В итоге у автомобилей проверяют приборы внешнего освещения, рулевое управление, шины и работу механических тормозов. Но большинство специфичных узлов и агрегатов, таких как электродвигатель, трансмиссия, высоковольтная проводка, остаются без внимания: их проверка просто не предусмотрена действующим регламентом.
При этом некоторые узлы имеют конечную надежность, то есть могут выйти из строя. В Минпромторге говорят, что те же высоковольтные цепи и их элементы в случае отказа или повреждения могут привести к аварийной ситуации на дороге и несут опасность для участников дорожного движения.
«Технические требования для новых базовых систем электромобилей и гибридных транспортных средств, в том числе высоковольтных цепей, в современных регламентах отсутствуют», — заявили газете «Известия» в Минпромторге.
В настоящее время в ведомстве изучают действующие российские и иностранные стандарты и регламенты в отношении гибридных автомобилей и электромобилей, а также знакомятся с зарубежным опытом проведения обязательного техосмотра. На их основе и будет подготовлен новый регламент, в котором отдельно укажут необходимые процедуры проверки для гибридов и электромобилей.
- Обязательный техосмотр, вернее, диагностическая карта по его итогам, необходим для заключения договора ОСАГО. Недавно ЦБ предложил «замораживать» на несколько дней после покупки электронный полис «автогражданки», дабы исключить мошенничество.
- ГИБДД хочет упростить легализацию различных доработок и переделок автомобиля, которые несут за собой изменение конструкции ТС. Без соответствующих документов техосмотр на таких машинах не пройти.
Фото: Tesla