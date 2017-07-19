Реклама Audi, оскорбляющая женщин, вызвала скандал

Неадекватный пешеход (или водитель) — что с ним делать? Как быть, если на пути вам попался не совсем трезвый или не совсем адекватный участник дорожного движения, будь то пешеход или водитель другого автомобиля? Что делать, если избежать конфликта не удалось? Как действовать, чтобы не понести финансовые потери из-за испорченного автомобиля? Форум ЗР — обсуждаем ремонт «на стороне», расход Креты, выбор дисков На нашем форуме не прекращаются дискуссии по разнообразным темам, волнующим автовладельцев. В обсуждениях участвуют авторы ЗР. У вас есть вопросы к экспертам «За рулем»? Пишите на info@zr.ru. А в нашей очередной подборке — самое интересное о новых моделях и не только. Новый УАЗ Патриот или подержанная иномарка? В июне УАЗ снизил цены на Патриот на 20–58 тыс. руб. в зависимости от комплектации. Как считают ульяновцы, это поможет переломить наметившуюся тенденцию по снижению спроса. Давайте посмотрим, насколько их новое предложение выгодно в сравнении с подержанными иномарками.