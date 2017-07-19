Реклама Audi, оскорбляющая женщин, вызвала скандал

Ролик вышел на китайском телевидении и сразу вызвал бурную дискуссию в интернет-среде. Сюжет такой: свадебную церемонию прерывает мама жениха и начинает пристально и грубо осматривать невесту, танет ее нос, заламывает уши, лезет пальцем в рот. Мамаша в итоге все-таки дает добро на женитьбу, после чего в кадре появляется Audi Q5 прошлого поколения и надпись: «Важное решение нужно принимать взвешенно». Таким образом фирма Audi решила прорекламировать продажу подержанных автомобилей, которые проходят предварительный тщательный контроль у официальных дилеров.
Сравнение женщины с подержанной машиной, грубое обращение и апелляция к архаичным стереотипам вызвали негодование не только у китайских зрителей — о скандальной рекламе написали американские газеты, и не исключено, что международные организации, борющиеся за права женщин, не ограничатся гневной отповедью и решат подать на фирму Audi в суд.
- В поисках оригинальных идей рекламщики порой заходят слишком далеко, зато лучшие работы ежегодно получают награды от жюри фестиваля «Каннские львы». Узнать о том, какую автомобильную рекламу эксперты признали лучшей в 2017 году, можно из нашего материала.
Фото, видео: Washington Post/YouTube