«Группа ГАЗ» подгототовила электрическую ГАЗель Next

На Горьковском заводе завершили разработку платформы для электрических версий всей линейки ГАЗель Next. Первую машину покажут в сентябре на выставке в Москве.

«Группа ГАЗ» разработала унифицированную платформу для электрических версий коммерческих автомобилей семейства ГАЗель Next. В настоящее время компания уже изготовила три прототипа электромобилей, еще один будет показан в сентябре на выставке коммерческой техники «КомТранс 2017» в Москве.

Грузоподъемность электромобиля на базе ГАЗели Next равна 1500 кг. Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 90 кВт (122,3 л.с.) с редуктором собственной разработки. Максимальная скорость электрической версии —100 км/ч, запас хода от одной зарядки составляет 120 км.

«Группа ГАЗ» завершила разработку унифицированной электроплатформы для всего модельного ряда автомобилей ГАЗель Next», — говорится в комментарии президента компании Вадима Сорокина, направленном в адрес ЗР. — На базе единой платформы возможно изготовление бортовых грузовиков, фургонов и микроавтобусов. К настоящему моменту изготовлены 3 прототипа электромобиля. Еще один прототип будет впервые показан публике на выставке «КомТранс 2017» в сентябре этого года. Им станет микроавтобус с низким входом и возможностью перевозки инвалидов-колясочников, созданный в рамках программы «Доступная среда».

Останавливаться на прототипах в «Группе ГАЗ» не намерены: дальнейшее развитие модельного ряда электромобилей ГАЗ будет осуществляться после развития компонентной базы — как собственной, так и совместно с партнерами, которые не называются. «Главная проблема сегодня — большая стоимость основных электрических компонентов, практически 100% которых являются импортными, — отметил Вадим Сорокин. — Поэтому в настоящее время „Группа ГАЗ“ совместно с МГУ им Ломоносова и другими партнерами ведет разработку электродвигателя для легких коммерческих автомобилей с более высоким КПД, батарей с собственной системой управления и рядом других ключевых узлов автомобиля. Уже осенью планируется начать сборку прототипов нового поколения, с более совершенными характеристиками».

«Группа ГАЗ» стала первым российским производителем коммерческих автомобилей, которая объявила о работе по созданию электрических версий выпускаемой продукции и создала прототипы таких электромобилей.

Ульяновский автозавод тоже готовит свой экологически чистый автомобиль: по заказу компании «Россети» УАЗ работает над созданием гибридной версии легкого коммерческого грузовика УАЗ Профи.



Электрическую модификацию получит и иностранный конкурент ГАЗели Next: компания Mercedes —Benz объявила о создании электрической версии фургона Sprinter , который поступит в тестовую эксплуатацию в следующем году.

Фото: «Группа ГАЗ»