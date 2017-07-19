В России разрабатывают летающий мотоцикл и аэротакси

Такое сенсационное заявление сделал сегодня на авиасалоне МАКС руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин. Разработку ведет молодая компания, являющаяся резидентом инновационного центра «Сколково» в Москве.

Российская «Кремниевая долина» породила очередной чудо-проект: по заявлению Алексея Фурсина, которое цитирует агентство ТАСС, базирующееся в «Сколково» ОКБ «АТМ грузовые дроны» работает над созданием летающего мотоцикла и аэротакси, а в рамках авиасалона МАКС на стенде правительства Москвы можно увидеть созданный стартапом грузовой дрон, который скоро должен пойти в серийное производство.

Что до такси и мотоцикла, то на них, по утверждению Фурсина, уже оформлено несколько патентов, собирать летательные аппараты будут в Москве, а их принципиальным отличием от западных аналогов станет возможность взлетать и садиться на стандартное парковочное место.

Действительно, например, первому в новейшей истории серийному аэромобилю Liberty голландской компании PAL-V для взлета требуется площадка 200×20 м — такую в городе не всегда найдешь, а российский проект изначально рассчитан на вертикальный взлет и не потребует никакой дополнительной инфраструктуры.

Когда именно разработанные отечественными специалистами летающие мотоциклы и такси начнут бороздить небо над столицей, Алексей Фурсин не уточнил, но это позже сделал в интервью ТАСС руководитель ОКБ «АТМ грузовые дроны» Александр Атаманов: по его словам, при благоприятном стечении обстоятельств москвичи смогут воспользоваться первыми летающими извозчиками уже в 2018 году:

«Тема достаточно обширная, она включает в себя не только технические вещи, которые нам удалось преодолеть, но и юридические аспекты. У нас есть инициатива по внесению изменений в действующее законодательство для того, чтобы вообще стало реальным применение персональных дронов для перевозки человека и груза. Позиция правительства Москвы позитивная, но это зависит еще от федеральных властей, если нам удастся это сделать, то Москва будет одной из самых инновационных столиц мира. Я думаю, что самый позитивный сценарий это один год».



Атаманов также сообщил, что полеты будут проходить на высоте 10–15 метров, в том числе в беспилотном режиме, а вызвать аэротакси можно будет с помощью мобильного приложения.

В июне француз Бруно Веццоли решил пересечь на самодельном аэромобиле (гибрид параплана и багги) пролив Ла-Манш, но закончил путешествие в воде.

В январе российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) объявил конкурс на создание компактного летательного аппарата с вертикальным взлетом. Одно из ключевых требований: управлять аэрокаром должно быть так же просто, как легковой машиной.

О том, какие еще типы аэромобилей существуют и находятся в разработке, можно узнать из обзора нашего эксперта.

Илон Маск, глава компании Tesla, не верит в аэромобили и предпочитает им автомобильное метро, которое он уж начал прокладывать под Лос-Анджелесом.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС