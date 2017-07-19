Сотрудникам ДПС разрешили останавливать автобусы вне стационарных постов

В отношении автобусов отныне временно не действует приказ МВД пятилетней давности, запрещающий останавливать ТС вне стационарных постов. На такую меру ведомство решило пойти в свете роста числа нарушений, связанных с пассажирскими перевозками. С рядом инициатив по повышению безопасности в этой сфере выступил и Минтранс.

Серия крупных ДТП с участием автобусов заставила власти всерьез взяться за проблему безопасности пассажирских перевозок. Только в этом месяце случилось несколько крупных автобусных аварий: 2 июля в Татарстане КАМАЗ столкнулся с пассажирским автобусом, погибли 14 человек, в том числе двое детей; 11 июля в Тюмени в результате ДТП с участием легковушки и автобуса пострадали четыре человека;15 июля в Сочи столкнулись два рейсовых автобуса, пять человек были госпитализированы. Сегодня,19 июля, в Пятигорске три человека погибли и четверо ранены в результате аварии с участием маршрутки и мусоровоза.

Эта печальная статистика обсуждалась сегодня на встрече Владимира Путина с правительством. Как сообщает ТАСС, на этой встрече замглавы МВД Александр Горовой рассказал, что в этом году число пассажиров, погибших по вине водителей автобусов, выросло на 21%. В этой связи в отношении автобусов министерство на 30 дней отменяет приказ, запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов. Кроме того, уже начата масштабная проверка исполнения федерального закона об организации пассажирских перевозок, результаты которой будут переданы в прокуратуру.

В свою очередь Минтранс предложил вернуться к лицензированию в сфере пассажирских автоперевозок. ТАСС цитирует главу ведомства Максима Соколова:

«Минтранс разработал и внес в правительство проект федерального закона, который предлагает соответствующие изменения в действующий закон о лицензировании и возвращает лицензирование для перевозки пассажиров всем автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек».

Кроме того, Соколов сообщил, что на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект, в соответствии с которым тахографы обязаны будут устанавливать в автобусах не только юридические, но и физические лица.

Ранее в июне МВД предложило создать единый реестр недобросовестных перевозчиков.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС