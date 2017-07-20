Новая комплектация от Ford: теперь с наркотиками вместо запаски

В партии седанов Ford Fusion, собранных в Мексике, обнаружена партия наркотиков. Выяснилось, что это уже не первая попытка наркодилеров провести таким образом марихуану из одной страны в другую.

Сотрудники дилерских центров Ford в Огайо и Пенсильвании были, мягко говоря, удивлены, когда при осмотре только прибывших с завода в Мексике седанах Fusion (под таким именем в США продается Mondeo) в нишах для запасного колеса обнаружили марихуану вместо, собственно говоря, самого колеса.

В обоих случаях они связались с полицией. Все автомобили прибыли из Мексики в США по железной дороге из мексиканского Эрмосильо. Всего наркотики на общую сумму около миллиона долларов были обнаружены в 15 автомобилях.

В Ford заявили, что они в курсе ситуации и помогают следствию, ФБР и таможенной службе. В концерне утверждают, что наркотики не могли быть размещены в автомобилях на мексиканском заводе или внутренних площадках, где хранятся готовые к отгрузке автомобили. Правоохранительные органы уверены в том, что наркотики в Ford Fusion оказались в машинах до того, как их получили дилеры, и пытаются пройти по всей цепочке, чтобы выяснить, в каком месте запасные колеса были заменены на пакеты с марихуаной.

В мае партию наркотиков в Ford Fusion обнаружили в Миннесоте

Позднее выяснилось, что это уже не первый случай доставки автомобилей Ford Fusion с наркотиками в дилерские центры. В марте полиция обнаружила марихуану на 1,4 млн долл. в другой партии автомобилей, которая была поставлена дилерам в Миннесоту. Причем одну машину с наркотиками вместо запаски успели передать покупателю.

Иногда задержанные наркодилеры «делятся» с полицией нажитым. Так в мае этого года конфискованный у продавцf метамфетаминов 1000-сильный Chevrolet Corvette был передан на службу в полицию в Техасе.



был передан на службу в полицию в Техасе. Американская полиция часто ездит на автомобилях Ford . На так давно в ее распоряжение поступил«перехватчик» Saleen Mustran с двигателем мощностью 730 л.с.

Фото: Ford, полицейское управление Диловорта