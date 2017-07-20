Российское отделение BMW рассекретило двигатели, комплектации и цены хэтчбека 6-й серии GT, продажи которого у нас начнутся в ноябре.

BMW 6-й серии GT

Компания BMW рассекретила рублевые цены на хэтчбек 6-й серии GT, который появится у российских дилеров в ноябре этого года практически одновременно со стартом продаж в Европе. Для тех, кто не в курсе: речь идет не об абсолютно новой модели или замене 6-й серии Gran Coupe, а о модели, которая пришла на смену хэтчбеку 5-й серии GT.

На первом этапе BMW 6-й серии GT будет доступна у нас с двумя бензиновыми моторами (630i GT, 640i xDrive GT) и двумя дизельными (630d xDrive GT, 640d xDrive GT). При этом из-за ставок транспортного налога базовые версии бензинового и дизельного агрегатов дефорсировали с 258 и 265 л.с. до 249 л.с. Все без исключения версии доступны исключительно с автоматической коробкой 7-G Tronic.

В базовое оснащение BMW 6-й серии GT вошли светодиодные фары, задняя пневмоподвеска, 18-дюймовые легкосплавные колеса, система старт/стоп, система стабилизации и ABS, несколько запрограммированных режимов работы управляющей отзывчивостью педали газа и коробки электроники, адаптивный круиз-контроль с ограничителем максимальной скорости, сиденья, обшитые кожей Dakota, спортивный мультируль, система ароматизации и ионизации воздуха в салоне и аудиосистема BMW Professional с шестью динамиками.

BMW 6-й серии GT построено на модульной платформе CLAR, на которой базируются практически все новые баварские модели. При смене индекса и поколения хэтчбек лишился двойной задней двери, теперь она поднимается вверх полностью. Багажный отсек вырос с 500 до 610 л.

Российские цены на BMW 6GT

Модель Цена, руб. 630i GT 3 560 000 640i xDrive GT 4 090 000 630d xDrive GT 4 070 000 640d xDrive GT 4 590 000

BMW 6-й серии GT был рассекречен месяц назад. Публичный дебют новинки состоится осенью на автосалоне во Франкфурте.



6-й серии был рассекречен месяц назад. Публичный дебют новинки состоится осенью на автосалоне во Франкфурте. Одна из самых ожидаемых моделей BMW : новое поколение спортседана M 5. Представители компании заявили, что данная модель получит отключаемый полный привод.

Фото: BMW